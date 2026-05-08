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Desbordes eleva el tono por cárcel Santiago 1 y apunta contra ministro de Justicia: “Le falta experiencia política”

El alcalde de Santiago criticó la ampliación de Santiago 1 y aseguró que la decisión se informó sin diálogo previo con la comuna.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno

La disputa por la ampliación de la cárcel Santiago 1 volvió a escalar. El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, endureció sus críticas contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, luego de que se confirmara la decisión de ampliar el recinto penitenciario en la comuna.

En conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera, el jefe comunal cuestionó tanto el fondo como la forma del anuncio.

“Al ministro le falta experiencia política y esto le va a traer costo en adelante”, afirmó, marcando un nuevo capítulo en el conflicto con el Gobierno.

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Desbordes acusa falta de diálogo por ampliación de Santiago 1

El alcalde sostuvo que esperaba un proceso distinto antes de avanzar con una decisión de alto impacto urbano y comunitario. “Yo hubiera esperado que en mi gobierno no pasara esto”, señaló, apuntando a la ausencia de una conversación previa con el municipio.

Según Desbordes, la comunicación con Rabat ha sido menor incluso que con autoridades del gobierno anterior. En esa línea, comparó el trato con el exministro Jaime Gajardo y afirmó: “En este caso, el ministro de Justicia nos avisó por la prensa”.

El jefe comunal también aseguró que solicitó una reunión al titular de Justicia, pero recibió una fecha para más de un mes después. En contraste, dijo que el Presidente José Antonio Kast lo recibió el mismo día en que pidió conversar.

Respecto del emplazamiento, Desbordes insistió en que el sector ya está saturado y rechazó que la ampliación se concrete en esa zona de la capital. “Una nueva cárcel a esa zona equivale a instalar una termoeléctrica en el medio de la comuna de Quintero”, sostuvo.

Además, descartó que eventuales compensaciones o mitigaciones resuelvan el problema para los vecinos. “Eso es mentira. No se compensó nada en Santiago 1. Los vecinos no recibieron nada concreto”, acusó.

Finalmente, el alcalde afirmó que seguirá conversando directamente con el Mandatario y dio por cerrada la vía de diálogo con el ministro. “Ya con el ministro, la verdad que pasó el momento de conversar”, remató.

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