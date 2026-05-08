;

Por remodelación de mall: Anuncian cierre de tienda de Casaideas en Chile y ya comenzaron los descuentos

El local vive sus últimos días antes de que el centro comercial, donde está emplazado, comience un proceso de renovación.

Javier Méndez

Imagen referencial.

Imagen referencial.

Recientemente se dio a conocer que la cadena Casaideas cerrará una de sus tiendas en Chile.

En específico, se trata del recinto ubicado en el centro comercial Cenco Rancagua, el cual solo estará disponible hasta este domingo 10 de mayo. Hay hasta 30% de descuento en algunos productos.

La explicación es simple, el mall comienza un proyecto de ampliación para alcanzar los 78.000 m² de área arrendable y aquello implica bajar algunas cortinas.

Revisa también:

ADN

Según averiguó ADN.cl, más de un espacio cerrará sus puertas durante este proceso. Sin embargo, Casaideas ya estaría considerando la apertura de una nueva tienda una vez que el proyecto esté finalizado.

De todas formas, la firma de decoración mantendrá operativa su otra sucursal en Mallplaza América Rancagua. Dicho local fue inaugurado en diciembre del año pasado, convirtiéndose en la tienda número 43 de la empresa en Chile y la 103 a nivel mundial.

Contenido patrocinado

Inseguridad en Chile: 67% cree que el Estado está sobrepasado pese a histórica baja en percepción de nuevos delitos

Inseguridad en Chile: 67% cree que el Estado está sobrepasado pese a histórica baja en percepción de nuevos delitos

Ni Luke ni Yoda están en la lista: Fans eligen sus 10 personajes de Star Wars favoritos y resultados sorprenden

Ni Luke ni Yoda están en la lista: Fans eligen sus 10 personajes de Star Wars favoritos y resultados sorprenden

&#039;Habrá mucha más música realmente buena gracias a la IA&#039;

'Habrá mucha más música realmente buena gracias a la IA'

Denise Rosenthal sorprende con potente transformación física: el registro se hizo viral al instante

Denise Rosenthal sorprende con potente transformación física: el registro se hizo viral al instante

Que la Fuerza te acompañe: por qué el 4 de mayo es el Día de Star Wars

Que la Fuerza te acompañe: por qué el 4 de mayo es el Día de Star Wars

Camila Nash quedó helada luego de directo comentario de Arenita en reality de Mega: guarda relación con JC Rodríguez

Camila Nash quedó helada luego de directo comentario de Arenita en reality de Mega: guarda relación con JC Rodríguez

“Hace una diferencia enorme”: La medida “hipersimple” para evitar que te roben las claves y filtren tus datos

“Hace una diferencia enorme”: La medida “hipersimple” para evitar que te roben las claves y filtren tus datos

¿Cómo puedo postular?: Esto es todo lo que debes saber sobre este bono específico para trabajadores en Chile

¿Cómo puedo postular?: Esto es todo lo que debes saber sobre este bono específico para trabajadores en Chile

Olvídate de los platinados: Vuelve el rubio dorado que definió los 90 y 2000

Olvídate de los platinados: Vuelve el rubio dorado que definió los 90 y 2000

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad