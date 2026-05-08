Por remodelación de mall: Anuncian cierre de tienda de Casaideas en Chile y ya comenzaron los descuentos

Recientemente se dio a conocer que la cadena Casaideas cerrará una de sus tiendas en Chile.

En específico, se trata del recinto ubicado en el centro comercial Cenco Rancagua, el cual solo estará disponible hasta este domingo 10 de mayo. Hay hasta 30% de descuento en algunos productos.

La explicación es simple, el mall comienza un proyecto de ampliación para alcanzar los 78.000 m² de área arrendable y aquello implica bajar algunas cortinas.

Según averiguó ADN.cl, más de un espacio cerrará sus puertas durante este proceso. Sin embargo, Casaideas ya estaría considerando la apertura de una nueva tienda una vez que el proyecto esté finalizado.

De todas formas, la firma de decoración mantendrá operativa su otra sucursal en Mallplaza América Rancagua. Dicho local fue inaugurado en diciembre del año pasado, convirtiéndose en la tienda número 43 de la empresa en Chile y la 103 a nivel mundial.