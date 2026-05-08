Para el olvido: Tabilo sufre tremenda paliza en una hora de juego y dice adiós al Masters de Roma
El chileno fue aplastado por el argentino Francisco Cerúndolo en la segunda ronda del torneo italiano.
En uno de sus partidos más bajos del año, Alejandro Tabilo (35°) fue aplastado por el argentino Francisco Cerúndolo (27°) en la segunda ronda del Masters 1000 de Roma.
El tenista chileno nunca pudo sentirse cómodo en la cancha y terminó sufriendo una dura paliza ante el trasandino, quien se impuso por 6-0 y 6-2. El encuentro duró apenas una hora y 9 minutos.
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De esta manera, Cerúndolo se instaló en la tercera ronda del torneo italiano y su próximo rival saldrá del duelo entre el local Lorenzo Musetti y el francés Giovanni Mpetshi Perricard.
Por su parte, Tabilo se despide de Roma dejando una triste y decepcionante imagen. Ahora, Cristian Garin es el único chileno que queda en competencia. “Gago” jugará mañana contra el español Alejandro Davidovich Fokina.
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