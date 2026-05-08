Para el olvido: Tabilo sufre tremenda paliza en una hora de juego y dice adiós al Masters de Roma

En uno de sus partidos más bajos del año, Alejandro Tabilo (35°) fue aplastado por el argentino Francisco Cerúndolo (27°) en la segunda ronda del Masters 1000 de Roma.

El tenista chileno nunca pudo sentirse cómodo en la cancha y terminó sufriendo una dura paliza ante el trasandino, quien se impuso por 6-0 y 6-2. El encuentro duró apenas una hora y 9 minutos.

De esta manera, Cerúndolo se instaló en la tercera ronda del torneo italiano y su próximo rival saldrá del duelo entre el local Lorenzo Musetti y el francés Giovanni Mpetshi Perricard.

Por su parte, Tabilo se despide de Roma dejando una triste y decepcionante imagen. Ahora, Cristian Garin es el único chileno que queda en competencia. “Gago” jugará mañana contra el español Alejandro Davidovich Fokina.