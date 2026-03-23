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VIDEO. Tabilo deja pasar una oportunidad de oro y cae ante Michelsen en el Masters 1000 de Miami

El número 1 de Chile no pudo refrendar el nivel que le permitió eliminar a Rublev y quedó fuera del segundo torneo de esta categoría en el año.

Carlos Madariaga

Tabilo deja pasar una oportunidad de oro y cae ante Michelsen en el Masters 1000 de Miami

Tabilo deja pasar una oportunidad de oro y cae ante Michelsen en el Masters 1000 de Miami / Instagram @tabilo97

Luego de haber dado el golpe ante Andrey Rublev, Alejandro Tabilo afrontó este lunes las expectativas en torno a su partido por la tercera ronda del Masters 1000 de Miami.

El 41 del ranking ATP tenía un choque abordable ante Alex Michelsen, 40 del planeta, más aún con la opción de medirse ante Jannik Sinner en el horizonte.

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El número 1 de Chile arrancó de manera sólida con su juego, apoyándose en el servicio que tantos réditos le dio en su victoria sobre Rublev.

Con mucho aplomo y potencia, Tabilo concretó el break en el cuarto juego que le permitió ganar el primer set por 6/3 a su favor.

El juego se tornó cambiante, con múltiples chances de quiebre para ambos, pero con Michelsen haciéndose fuerte en el sexto game que le permitió concretar el rompimiento con el que ganó el segundo parcial, también por 6/3.

El partido mantuvo la tónica, pero con Alejandro Tabilo peridendo cada vez más solidez en su servicio. La prueba de aquello fue la doble falta con la que cedió su saque en el séptimo game, desventaja de la cual jamás pudo levantar, perdiendo por 6/4 ante la euforia de un Alex Michelsen que le dedicó el triunfo a los ruidosos fanáticos nacionales presentes en Miami.

Ahora, tras lograr la tercera ronda en el segundo Masters 1000 de la temporada, subirá al 39 del escalafón planetario. Su próximo desafío será el ATP 250 de Houston, dando el salto a la arcilla con miras a la gira de polvo de ladrillo en Europa.

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