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VIDEO. El polémico gesto de Michelsen contra el público chileno tras eliminar a Tabilo en Miami

El tenista estadounidense se descargó contra la parcialidad nacional que asistió al partido del Masters 1000.

Bastián Lizama

@ESPNtenis

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Alejandro Tabilo (41° del ranking ATP) se despidió este lunes del Masters 1000 de Miami, luego de ser eliminado en la tercera ronda del torneo a manos del estadounidense Alex Michelsen (40°).

El norteamericano se impuso por parciales de 3-6, 6-3 y 6-4, en un partido que comenzó favorable para el chileno, pero que se le escapó a partir del segundo parcial y terminó resolviéndose en el set decisivo.

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Eso sí, el partido no estuvo exento de polémica. Tras sellar la victoria, Michelsen no dudó en reaccionar a la hostilidad del público chileno que se hizo presente en Miami y se llevó la mano a la boca para mandar a callar a los aficionados nacionales.

Luego, se acercó a la red para estrechar la mano de Tabilo y regresó al centro de la cancha para celebrar con euforia su triunfo, mientras el público chileno respondía con un ensordecedor abucheo en la Cancha 1 del Hard Rock Stadium.

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