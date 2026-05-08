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Presidente Kast acusa “boicot” de la oposición por más de 2.500 indicaciones a la Ley de Reconstrucción

El Presidente cuestionó a diputados opositores que anunciaron una batería de enmiendas para hacer “inviable” la tramitación del proyecto.

Juan Castillo

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Durante esta jornada, el Presidente José Antonio Kast elevó el tono frente a la oposición luego de que los diputados de oposición Jaime Araya, Consuelo Veloso y Marcos Barraza anunciaran una batería de indicaciones al Proyecto de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social.

Según los antecedentes entregados, las enmiendas podrían superar las 2.500 indicaciones y tendrían como objetivo volver “inviable” la tramitación de la iniciativa impulsada por La Moneda, en medio de una discusión legislativa marcada por fuertes tensiones políticas.

Kast acusa intento de “obstaculizar y boicotear” el proyecto

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A través de sus redes sociales, el Mandatario cuestionó directamente la estrategia parlamentaria de parte de la oposición. “Lamento mucho que el objetivo de parte de la oposición sea obstaculizar y boicotear”, afirmó.

En esa línea, Kast defendió el sentido de la iniciativa y aseguró que el proyecto busca reactivar la economía, en un contexto donde el Gobierno ha insistido en la necesidad de impulsar crecimiento, inversión y empleo.

“El Proyecto de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social busca recuperar el crecimiento y el empleo para Chile”, sostuvo el Presidente.

El jefe de Estado también reconoció que las iniciativas pueden ser perfeccionadas durante su tramitación legislativa. Sin embargo, advirtió que ese proceso se dificulta cuando, a su juicio, la intención política apunta a frenar el avance del proyecto.

“Los proyectos siempre se pueden mejorar, pero cuando el objetivo es destruir y hacer daño, eso se hace muy difícil”, señaló Kast.

La controversia se suma a las diferencias que ya han marcado la discusión de la denominada Ley de Reconstrucción, especialmente por sus efectos económicos, fiscales y legislativos. Ahora, el foco queda puesto en cómo responderá el oficialismo ante una eventual ofensiva de indicaciones en el Congreso.

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