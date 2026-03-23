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“Se escapó por detalles, pero jugué uno de los mejores partidos de mi carrera”: Labraña cae en la final del W15 de Santiago tras extensa definición

La segunda mejor raqueta nacional perdió en un estrecho encuentro con la argentina Victoria Bosio.

Carlos Madariaga

Matías Canessa

“Se escapó por detalles, pero jugué uno de los mejores partidos de mi carrera”: Labraña cae en la final del W15 de Santiago tras extensa definición

“Se escapó por detalles, pero jugué uno de los mejores partidos de mi carrera”: Labraña cae en la final del W15 de Santiago tras extensa definición / MATIAS SALAS ORREGO

Ayer domingo se disputó la final del torneo W15 de Santiago, la primera de las dos fechas del circuito tenístico que organiza la Federación de Tenis de Chile.

Una nacional fue la finalista, Fernanda Labraña, 460 del ranking ATP, quien libró una dura batalla ante la argentina Victoria Bosio, 343 del mundo.

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Esto considerando que el choque fue tan parejo en el Court Central Anita Lizana del Parque Estadio Nacional que se extendió por 3 horas y 45 minutos.

Lamentablemente, Fernanda Labraña perdió ante Victoria Bosio por parciales de 7/6 (4), 4/6 y 7/6 (5).

“Triste porque se escapó por detalles, pero al mismo tiempo muy feliz: hoy mostré mi mejor nivel de tenis y jugué uno de los mejores partidos de mi carrera. Feliz de las mejoras, trato de ver el vaso medio lleno”, reconoció la segunda raqueta nacional, que tampoco pudo ganar en los dobles al ser vicecampeona junto a la peruana Romina Ccuno.

Jugar en Chile es una de las mejores experiencias. Hoy hubo mucha gente apoyando y eso lo hizo muy especial. No quedé tan cansada, espero estar bien ya para el miércoles”, comentó Fernanda Labraña, que esta semana volverá a competir en una nueva fecha del W15 LP Open Series by IND, que se extenderá hasta el sábado 28 de marzo en Ñuñoa y con entrada liberada.

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