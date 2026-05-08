Histórica sanción a Valverde y Tchouaméni tras su escandalosa pelea: comunicado oficial del Real Madrid

Una inédita e histórica sanción impuso el Real Madrid para Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, luego de la grave pelea protagonizada por ambos futbolistas y que terminó con el volante uruguayo trasladado a un hospital.

A través de un comunicado oficial, el cuadro merengue informó que “tras los hechos que motivaron la apertura en el día de ayer de un expediente disciplinario a nuestros jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, ambos han comparecido hoy ante el instructor del expediente”.

“Durante dicha comparecencia, los jugadores han mostrado su total arrepentimiento por lo sucedido y se han disculpado entre ellos", agrega el escrito.

Asimismo, señalaron que ambos futbolistas “han trasladado sus disculpas al club, a sus compañeros, al cuerpo técnico y a la afición, y ambos se han puesto a disposición del Real Madrid para aceptar la sanción que el club estimara oportuna".

Finalmente, el Real Madrid informó que ni Valverde ni Tchouaméni recibirán sanciones deportivas, aunque se les aplicará una inédita multa de 500 mil euros a cada uno, es decir, cerca de 525 millones de pesos chilenos. Una cifra sin precedentes en la historia reciente del club español.

“El Real Madrid ha resuelto imponer una sanción económica de quinientos mil euros a cada jugador, concluyendo así los procedimientos internos correspondientes”, concluyó el comunicado.