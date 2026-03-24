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Minvu paraliza obras de reconstrucción en Viña por graves irregularidades: empresa usó materiales no aptos en viviendas

Se indagan fallas estructurales, contratos sin control técnico y pagos anticipados, mientras se alista peritaje y acciones para recuperar fondos públicos.

Martín Neut

Iván Poduje

Iván Poduje

En medio de un proceso de reconstrucción que en la región de Valparaíso alcanza cerca de un 30% de avance, el Ministerio de Vivienda detectó graves irregularidades en obras ejecutadas en Viña del Mar, específicamente en el sector El Olivar.

El ministro Iván Poduje ordenó la paralización total de los trabajos de la constructora San Sebastián Ltda., tras una auditoría interna.

Hemos decidido suspender las obras (…) por malas prácticas: deficiencias estructurales, uso de materiales que no están certificados y contratos sin inspección técnica”, afirmó.

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El hallazgo más crítico apunta al uso de paneles de hormigón diseñados para viviendas de un piso en casas de dos niveles, lo que compromete la estabilidad de las estructuras. “Eso es una vulneración grave (…) porque ante un sismo estos muros se pueden fracturar y generar problemas mayores”, advirtió.

“Identificamos pruebas que no fueron hechas”

Además, el ministro reveló fallas en los controles técnicos: “Identificamos pruebas que no fueron hechas con todos los controles que se requieren en las estructuras metálicas”.

A esto se suma un esquema contractual cuestionado: “Se les pagaba al día 1 y rendían avances al día 30, sin inspección técnica de obras”.

Poduje precisó que la empresa tenía 350 viviendas asignadas, pero solo 40 presentan avances relevantes, por lo que “el daño es bastante acotado”. En esa línea, confirmó un peritaje externo a cargo de una entidad especializada para evaluar las construcciones.

Finalmente, anunció acciones legales para recuperar recursos públicos: “Vamos a perseguir que nos devuelvan cada peso”, enfatizó, apuntando a la ejecución deficiente de la empresa.

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