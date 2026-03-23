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CLASIFICACIÓN. Tabla de la Primera B: hay dos líderes y Cobreloa desaprovechó la chance de ser puntero exclusivo

Deportes Puerto Montt y Recoleta comparten la cima, mientras que Rangers se hunde en el fondo.

Javier Catalán

Agencia Uno

Agencia Uno

Con una intensa jornada doble de lunes, la Primera B cerró su quinta fecha, con resultados que dejaron la parte alta del torneo al rojo vivo.

El puntero, por diferencia de gol, sigue siendo Deportes Puerto Montt con 12 puntos, pero ahora igualado en la cima con Deportes Recoleta. Por otro lado, Cobreloa los escolta con 11, dejando pasar su oportunidad de ser líder exclusivo tras igualar con Magallanes.

Apenas más atrás aparece la “Academia” con 8 unidades, mismas que Deportes Copiapó. De cerca los siguen Deportes Antofagasta con 7 y también al acecho asoman Unión Española, Santiago Wanderers y Deportes Temuco con 6 puntos.

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Más alejados de la zona alta aparecen Deportes Iquique, San Marcos de Arica, Deportes Santa Cruz y Unión San Felipe con 5 unidades, marcando una leve distancia del descenso.

En cambio, los más complicados son San Luis y Curicó Unido, que con 4 puntos quedan a una victoria de Rangers, colista con solo una unidad y que, por ahora, estaría perdiendo la categoría.

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