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VIDEOS. Con el mejor gol del torneo y un “Nacho” González brillante: Everton amarga a Palestino por Copa de la Liga

Los “ruleteros” se instalaron como líderes del Grupo C, aprovechando el empate entre O’Higgins y Deportes Limache.

Javier Catalán

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

La primera fecha de la Copa de la Liga se cerró este lunes en La Cisterna, donde Everton amargó a domicilio a Palestino en la disputa del Grupo C del debutante torneo.

Los “árabes” no consiguieron hacerse fuertes de local, pese a que comenzaron ganando el encuentro con un gol de Ronnie Fernández (22′), que apretado dentro del área, optó por rematar de “puntete” para poner el 1-0.

Poco duraría la alegría en el Estadio Municipal, porque apenas unas jugadas después los viñamarinos igualaron el cotejo, con Alan Medina (29′) anotando lo que fue el mejor gol de lo que va de Copa de la Liga, sacando un tiro desde casi 30 metros que se coló en el ángulo izquierdo de Sebastián Pérez, que poco pudo hacer para evitar el empate.

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Desde entonces y durante gran parte del segundo tiempo, Palestino fue dominador y tuvo claras ocasiones para volver a ponerse en ventaja, pero se encontraron con una muralla llamada Ignacio González, que tuvo al menos dos atajadas sensacionales para salvar a sus compañeros.

La remontada para los “ruleteros” llegaría sobre el final del encuentro, cuando Nicolás Montiel (81′) aprovechó un preciso pase de Braian Martínez para definir de gran manera el mano a mano ante el “Zanahoria” Pérez.

Con esta victoria, Everton se hace con la cima del Grupo C de la Copa de la Liga, superando tanto a O’Higgins como a Deportes Limache, que igualaron en su duelo y dejando a Palestino en el fondo sin puntos.

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