Atlético Mineiro no se rinde y prepara un último movimiento para fichar a Lucas Assadi

Si hay un futbolista que la Universidad de Chile de Chile ha extrañado en este complejo inicio de temporada ese es Lucas Assadi, que no disputa un partido desde el 22 de febrero, cuando salió lesionado en el duelo ante Deportes Limache.

Desde entonces, el “10” de los azules ha estado en recuperación, pero su nombre ha estado sonando fuertemente en el mercado con el Malmo de Suecia como el principal interesado.

Pero antes de este interés desde Europa, en el mercado veraniego sudamericano, fue el Atlético Mineiro quien hizo saber públicamente su deseo de contar con el talentoso volante y, ahora, planean nuevas fórmulas para ir por él.

Ante la distancias entre el club y Assadi por la renovación de su contrato, que finaliza a en diciembre de este 2026, apuntan al paso del tiempo como su mejor estrategia.

Según información de AS Chile, que conversó con gente del club brasileño, desde el Mineiro descartan haber enviado una oferta en las últimas semanas, pero si, ante las negativas de Azul Azul a las últimas propuestas desde Europa, intentarán un movimiento en junio.

Lo que harán es, en caso de que no parta antes y que su renovación siga estancada, ofrecerle un precontrato al jugador, cuando ya puede negociar con otros clubes al tener solo seis meses de vínculo con su actual club.

Esto, podría significar un golpe directo para la dirigencia de la Universidad de Chile, que vería como su principal activo se marcharía a costo cero, luego de haber rechazado muchas ofertas, porque, además, sería difícil igualar los montos de un contrato del fútbol brasileño.