Santiago Wanderers es el tema de la semana tras la obtención de la Copa Libertadores Sub 20, un hecho histórico al tratarse de la primera conseguida por un equipo del fútbol chileno.

Los Tenores de la Tarde, para saber más sobre el proyecto de los “caturros”, conversaron con Reinaldo Sánchez, presidente del club, quien además de felicitar a sus divisiones menores, aprovechó de disparar contra la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas.

“Creo que ellos están contentos. Mantagua tiene un tremendo gimnasio, clínica, de todo; están muy bien preparados. Ellos son muy responsables, todos nuestros jugadores lo son. Juegan muy bien, no les gusta jugar al pelotazo. Han jugado muchos años juntos. A estos jugadores, a los que quieren, nosotros los mandamos a la universidad y tienen muchas más facilidades”, comenzó diciendo el dirigente porteño.

Acerca de si esta camada de futbolistas jóvenes está preparada para asumir responsabilidades en el equipo profesional, señaló: “Creo que tienen una capacidad más que suficiente; le ganaron a dos equipos brasileños que tienen una tremenda potencialidad. Yo siempre he sido de darles tiraje a los jóvenes”.

Sánchez carga contra la reforma a la Ley de SADP

Al ser consultado sobre uno de los temas centrales que atraviesa la actualidad del balompié nacional, el presidente wanderino fue directo: “Es una estupidez, porque dice que tiene que estar separada la Federación de la ANFP, si ha estado siempre separada. A mí todo esto me huele mal. El senador Matías Walker no tiene idea de nada. La ley la están haciendo ellos, es una estupidez”, afirmó.

A modo de explicar su desacuerdo, aseguró que “los campeonatos profesionales se juegan con jugadores de la ANFP. ¿Qué va a pasar si se separa la Federación, que es la parte amateur? ¿A quién van a llamar a jugar? ¿Van a aceptar los clubes el quitarles los jugadores?”.

“Yo creo que deberíamos empezar de nuevo y que cada uno participe. Los principales presidentes de clubes chilenos tienen que participar”, respondió sobre la falta de opinión que han tenido los dirigentes en la discusión del nuevo texto.

Además, también se refirió a la gestión de Pablo Milad como presidente de la ANFP. “Le ha faltado fortuna para conseguir algún triunfo importante, como la tuvo Sergio Jadue con la Copa América, pero fue un desastre financiero. Cuando digo que no ha tenido fortuna es porque le ha ido mal y la gente quiere triunfos”, cerró Reinaldo Sánchez.