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Senador Ibañez tras decreto que sube precios de combustibles: “Se traspasa gran parte del alza a las familias”

Por su parte, el diputado republicano, Agustín Romero, manifestó que “es una situación que viene desde el extranjero”.

Martín Neut

Senador Ibañez tras decreto que sube precios de combustibles

Senador Ibañez tras decreto que sube precios de combustibles

Tras el anuncio del Gobierno sobre el aumento histórico de la gasolina y el diésel, los parlamentarios Diego Ibañez y Agustín Romero entregaron sus primeras impresiones a Radio ADN, luego de que se detallara que los precios se ajustarán por decreto.

La medida ha generado debate sobre su impacto en los consumidores y la cadena logística.

El senador del Frente Amplio, Diego Ibañez, cuestionó el mecanismo del alza. “De verdad estoy súper sorprendido por el monto con el que van a subir el precio de los combustibles (…) hoy vemos que por decreto se traspasa gran parte del alza del costo a las familias”, señaló.

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Añadió que “el mecanismo del Mepco fue creado por la expresidenta Bachelet (…) y aquí yo veo que no hay un esfuerzo por parte del ministro Quiroz (…) para no traspasar este costo a toda la cadena logística”.

En cambio, el diputado Agustín Romero, del Partido Republicano, defendió la medida. “Estamos en una situación que viene desde el extranjero (…) hay un plan enfocado en poder entregar alivio a sectores vulnerables”, indicó.

Romero destacó que “lamentablemente tampoco tenemos las holguras fiscales que se tenían en el gobierno pasado (…) la envergadura es demasiado grande y hoy se están gastando recursos solo para amortiguar este golpe”.

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