Jeannette Jara llama al Frente Amplio a la “unidad para construir un Chile mejor” y advierte avance de la “derecha ultraconservadora”

La excandidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC), envió una carta al Frente Amplio en el marco de su primer congreso, al que no pudo asistir por encontrarse en Argentina en la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado.

Según The Clinic, en el texto valoró la instancia y llamó a reflexionar sobre el escenario tras la derrota electoral del sector.

“Hemos sufrido una derrota importante ante la derecha en diciembre pasado”, afirmó, advirtiendo que se trata de “una derecha ultraconservadora que aprovechará esta ventana histórica para avanzar en su política”.

En esa línea, sostuvo que el progresismo debe hacer una “lectura profunda” ante el avance de la derecha “en el plano social y cultural, sobre todo en el campo popular”.

“ Debemos fortalecer nuestro vínculo”

Frente a ese contexto, Jara enfatizó la necesidad de fortalecer el vínculo con la ciudadanía. “Debemos fortalecer nuestro vínculo y participación en el mundo social”, señaló, agregando que “un movimiento social con fuerza es una condición para la defensa y los avances sociales”.

La exministra también planteó una autocrítica, indicando que este proceso debe darse “sin desconocer nuestros errores y aquellos pendientes que no fuimos capaces de implementar”.

Finalmente, hizo un llamado a la unidad del sector, recalcando que “requerirá de una gran generosidad política” y que “solo con unidad en nuestra diversidad podemos construir un mejor Chile”.