En conversación con CNN Chile, el ministro de Hacienda, Jorge Quiróz, anunció un drástico ajuste en los precios de los combustibles y un paquete de siete medidas de mitigación ante lo que calificó como “un shock de los más grandes al mercado global del petróleo”.

Esto provocado por el contexto bélico internacional que afecta al Medio Oriente. El secretario de Estado advirtió que el país enfrenta una situación de estrechez económica heredada, con una deuda pública que aumentó en 40.000 millones de dólares en los últimos cuatro años

“Estamos enfrentando un shock global, probablemente uno de los más grandes en la historia del mercado del petróleo debido a la guerra. El precio del diésel ha subido un 60% en tres semanas y la gasolina un 30%. Un quinto del comercio mundial de crudo está interrumpido”, comentó

Agregó que “esta crisis además nos encuentra en una situación de estrechez económica heredada de la administración pasada. El Estado debe 40.000 millones de dólares más que hace cuatro años y nuestro fondo de estabilización social bajó de 8.000 a menos de 4.000 millones”, dijo.

Alza de Precios y subsidios por el Mepco

El jefe de la billetera fiscal fue enfático en señalar que mantener los precios actuales le cuesta al Estado 140 millones de dólares por semana. “Con el dinero de una semana resolvemos todas las listas de espera de cáncer”, ejemplificó Quiróz para justificar la decisión de elevar los precios locales a niveles coherentes con el mercado internacional.

“Por ello, dictaremos un decreto para llevar los precios locales a niveles coherentes con los internacionales”:

Gasolina de 93 octanos: Subirá cerca de 370 pesos por litro .

Subirá cerca de . Diésel: Subirá entre 570 y 580 pesos por litro.

Medidas de Apoyo a la ciudadanía

Para amortiguar el impacto en los sectores más vulnerables y en la logística, el Gobierno implementará un plan de siete puntos:

Congelamiento en Santiago: El precio del pasaje del sistema de transporte de Santiago no se alterará hasta diciembre. Fórmula Espejo en Regiones: Se entregará financiamiento adicional a los gobernadores regionales para mitigar el impacto en la locomoción colectiva local. Subvención a Taxis y Colectivos: Se otorgará un bono de 100.000 pesos mensuales por taxi, durante seis meses, para la compra de combustible. Estabilización de la Parafina: Se bajará el precio al nivel que tenía en febrero y se mantendrá así hasta fines de septiembre. Electromovilidad: Línea de financiamiento preferencial con Banco Estado para que transportistas cambien sus vehículos a eléctricos (6 años plazo, 6 meses de gracia). Seguridad y Dignidad en Ruta: Plan junto a los Ministerios de Seguridad y Obras Públicas para contener robos y crear espacios de descanso para camioneros. Esfuerzo Transitorio de Mineras: Se elimina temporalmente (por 6 meses) la exención del impuesto específico a los combustibles para el transporte interno en minas, igualándolos al régimen general.

Consultado sobre el posible costo en las encuestas o protestas sociales, el Ministro Quirós aseguró que no retrocederá en su convicción. “No estoy para ser popular, estoy para cuidar la hacienda pública y el dinero de todos los chilenos”, afirmó, criticando además el funcionamiento actual del MEPCO por considerarlo un sistema regresivo que beneficia mayoritariamente a los sectores de altos ingresos.

Finalmente, el Ministro descartó que estas emergencias obliguen a reevaluar la meta de ahorro fiscal, asegurando que el norte del Gobierno sigue siendo recuperar el crecimiento y la competitividad tributaria.