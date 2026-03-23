En medio de sumario administrativo instruido por Contraloría: solicitan renuncia a directora del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota

La Subsecretaría de Redes Asistenciales solicitó la renuncia no voluntaria de la directora del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota, Andrea Quiero, en medio de la controversia generada por el sumario administrativo en su contra iniciado por la Contraloría General de la República.

La decisión, según indicó la autoridad sanitaria mediante un comunicado, se funda en una “pérdida de confianza a partir de su desempeño”, junto con una evaluación de los resultados de su gestión.

En el mismo texto, se señala que la medida responde también a la necesidad de “fortalecer la conducción del sistema en un contexto que demanda respuestas urgentes”.

El anuncio se produce luego de que la Contraloría instruyera un procedimiento disciplinario contra Quiero, tras denuncias que apuntan a que habría accedido a una endoscopía en el Hospital de Quilpué, pese a la existencia de una extensa lista de espera para ese examen.

En ese escenario, desde la Subsecretaría subrayaron que “en momentos decisivos para la salud pública chilena se requiere la mejor coordinación”.