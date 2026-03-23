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Revolución en el tenis: este será el cambio que implementará en Wimbledon para su edición 2026

La revisión de jugadas por video, que llegó al fútbol en 2017 y que se encuentra también en otros deportes, ahora se usará en la “Catedral”.

Damián Riquelme

Getty Images

Getty Images / Rob Newell - CameraSport

El mundo del tenis recibió una noticia que marca un antes y un después en su historia más tradicional. El All England Lawn Tennis Club confirmó que, para la edición 139° de Wimbledon, que comenzará este 29 de junio, se implementará por primera vez un sistema de revisión por video con el fin de modernizar el arbitraje en el tercer Grand Slam de la temporada.

Esta decisión llega como respuesta directa a las polémicas vividas en 2025, especialmente tras el fallo del “Ojo de Halcón” en el partido entre Anastasia Pavlyuchenkova y Sonay Kartal.

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En aquella ocasión, un error de conexión dejó a las jugadoras y espectadores sin una explicación clara ante una pelota que salió visiblemente de la pista, evidenciando la necesidad de contar con un respaldo tecnológico más dinámico y humano que complemente al arbitraje tradicional.

El nuevo sistema, similar al VAR que se usa en el fútbol, se integrará inicialmente en seis de las canchas principales: el Estadio Central y las pistas 1, 2, 3, 12 y 18. A diferencia del “Ojo de Halcón”, que solo valida si la pelota entró o salió de los límites, los tenistas podrán solicitar revisiones para situaciones complejas como dobles piques, toques de red o invasiones de campo.

Como dato adicional de relevancia, la organización anunció que no habrá un límite de solicitudes de revisión para los competidores, priorizando la justicia deportiva sobre cualquier restricción numérica.

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