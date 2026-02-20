Alexa Guarachi regresa al tenis tras dos años: “Es realmente motivador ver a otras madres que han vuelto”

La destacada tenista chilena Alexa Guarachi, quien se retiró del profesionalismo en 2024 tras el WTA 1000 de Guadalajara y los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, confirmó que volverá a competir tras más de dos años y medio de ausencia.

Su regreso será en el WTA 250 de Austin, torneo que se disputará en Texas, y que también contará con la participación en singles y dobles de la leyenda estadounidense Venus Williams.

En declaraciones a La Tercera, Guarachi explicó que su pausa se debió a que había perdido parte de su pasión competitiva, y que decidió enfocarse en su proyecto personal y familiar antes de plantearse jugar de nuevo.

Durante ese periodo se dedicó a construir una nueva etapa con su esposo y a convertirse en madre, lo que refleja un cambio de prioridades en su vida fuera de las canchas.

“Después de tomarme un par de meses de descanso y luego del nacimiento de mi bebé el año pasado, quería ponerme en forma para estar sana. Sabía que tenía poco tiempo para usar mi ranking protegido y todo encajó. Dije: ‘¿Por qué no jugar algunos torneos en 2026′“, declaró la tenista, motivándola a planear una temporada con varios torneos, incluidos posiblemente Wimbledon y US Open.

Para el torneo de Austin, la chilena formará dupla con la británica Emily Appleton, lo que marcará su reaparición en la modalidad de dobles después de un tiempo fuera del circuito.

Su última participación en un evento WTA había sido en 2023, cuando alcanzó los cuartos de final del WTA 1000 de Guadalajara junto a Monica Niculescu.

“Es realmente motivador ver a todas estas otras madres increíbles que han regresado después de tener hijos y saber que no solo pueden hacerlo, sino que son realmente exitosas”, cerró Alexa Guarachi de cara a lo que será este 2026 de vuelta a las canchas, ahora acompañada de su familia.