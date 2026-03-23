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Alejandro Tabilo vs. Alex Michelsen: horario, canal de TV y cómo ver en vivo el Masters 1000 de Miami

El tenista chileno enfrenta al estadounidense por un boleto a los octavos de final del torneo.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images / Fiona Goodall

Alejandro Tabilo (41° del ranking ATP) buscará avanzar a los octavos de final del Masters 1000 de Miami, cuando enfrente este lunes al estadounidense Alex Michelsen, número 40 del mundo.

El tenista chileno llega en alza tras firmar una de las grandes sorpresas del torneo, luego de eliminar en segunda ronda al ruso Andrey Rublev (16°) por 6-7, 6-2 y 6-4, en poco más de dos horas de partido.

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Por su parte, Michelsen, de 21 años, también viene de obtener un importante triunfo frente a un rival de peso: el británico Cameron Norrie (24°), a quien despachó en la ronda anterior por 7-5, 6-7 y 6-4.

El nacido en California, considerado una de las mayores promesas del tenis norteamericano, jugará por primera vez ante Tabilo con la misión de meterse entre los 16 mejores en Miami. El ganador se medirá contra el vencedor del duelo entre el francés Corentin Moutet (30°) y el italiano Jannik Sinner (2°).

¿Cuándo y a qué hora juega Tabilo vs. Michelsen en el Masters 1000 de Miami?

El duelo entre Alejandro Tabilo y Alex Michelsen está programado para este lunes 23 de marzo, no antes de las 17:00 horas de Chile.

El horario específico del partido dependerá del desarrollo de los turnos anteriores programados en el Court 1 del Hard Rock Stadium.

¿Dónde y cómo ver en vivo el partido de Tabilo vs. Michelsen?

El partido será transmitido en televisión a través de la señal de ESPN. También se podrá ver de forma online por medio de la plataforma de streaming Disney+, disponible en su plan Premium.

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