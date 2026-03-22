;

AUDIO. Patricio Cornejo marca distancia de la relación del “Chino” Ríos con su hija: “No soy su suegro ni quiero serlo”

“Ellos ya están grandes y verán lo que pasa”, dijo el “Pato” en conversación con ADN Deportes.

Javier Catalán

Matías Zurita

Patricio Cornejo aborda la relación de Marcelo Ríos con su hija

Patricio Cornejo aborda la relación de Marcelo Ríos con su hija

04:59

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Ya alejado del tenis y de los focos públicos, Marcelo Ríos sigue con su vida personal, aunque no tan fuera de las cámaras como él mismo suele decir.

Recientemente, se supo que estaría en pareja con una nueva conquista, ligada también directamente al tenis chileno: Tamara Cornejo, hija de Patricio Cornejo, reconocido extenista nacional de los años 70.

Este domingo, en la celebración de la final del W15 de Santiago, el “Pato” fue homenajeado por los organizadores del torneo, instancia en la que estuvo ADN Deportes para conversar con el también excapitán de Equipo de Copa Davis de Chile.

Revisa también:

ADN

“Es extraordinario, yo jugué mucho en esta cancha (Estadio Nacional), con jugadores de categoría mundial; jugamos una final de la Copa Davis acá. Esta cancha me llena de recuerdos, le agradezco a quienes me trajeron”, comenzó diciendo.

Al ser consultado por la relación de su hija con el “Chino”, Cornejo se mostró distante, intentando desmarcarse de cualquier vínculo y respetando las decisiones que tome Tamara.

No soy suegro de él, todavía no”, dijo Patricio. Luego, fue consultado sobre si le gustaría serlo, a lo que insistió: “Tampoco, dejo que la vida avance nomás; ellos ya están grandes y verán lo que pasa”, cerró Cornejo.

Contenido patrocinado

Recordamos la carrera de Chuck Norris con cinco películas que marcaron su trayectoria

Recordamos la carrera de Chuck Norris con cinco películas que marcaron su trayectoria

La nueva infidelidad que impacta al espectáculo: &#039;Dijo que era su amigo gay, pero terminaron juntos&#039;

La nueva infidelidad que impacta al espectáculo: 'Dijo que era su amigo gay, pero terminaron juntos'

Uñas dálmata: la tendencia minimalista que marcará el otoño-invierno 2026

Uñas dálmata: la tendencia minimalista que marcará el otoño-invierno 2026

&#039;Lo hermoso que tuvimos&#039;: Popular pareja del espectáculo impacta a sus seguidores tras confirmar el fin de su relación

'Lo hermoso que tuvimos': Popular pareja del espectáculo impacta a sus seguidores tras confirmar el fin de su relación

Foo Fighters presenta su nuevo y crudo single &#039;Caught In The Echo&#039;

Foo Fighters presenta su nuevo y crudo single 'Caught In The Echo'

&#039;El trabajo sexual es un trabajo digno (...) a los hombres que trabajan en esto no los tratan así&#039;

'El trabajo sexual es un trabajo digno (...) a los hombres que trabajan en esto no los tratan así'

El asombroso récord que logró Spider-Man: A Brand New Day sin siquiera haberse estrenado

El asombroso récord que logró Spider-Man: A Brand New Day sin siquiera haberse estrenado

¡Los grandes están de vuelta! BTS vuelve a sus raíces con &#039;ARIRANG&#039;, su nuevo álbum de estudio

¡Los grandes están de vuelta! BTS vuelve a sus raíces con 'ARIRANG', su nuevo álbum de estudio

Las primeras rebajas online del año: Estas son las ofertas en viajes y celulares durante los próximos días

Las primeras rebajas online del año: Estas son las ofertas en viajes y celulares durante los próximos días

La señal que marca un cambio en la forma de enfrentar las deudas en Chile: giro en la postura

La señal que marca un cambio en la forma de enfrentar las deudas en Chile: giro en la postura

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad