Ya alejado del tenis y de los focos públicos, Marcelo Ríos sigue con su vida personal, aunque no tan fuera de las cámaras como él mismo suele decir.

Recientemente, se supo que estaría en pareja con una nueva conquista, ligada también directamente al tenis chileno: Tamara Cornejo, hija de Patricio Cornejo, reconocido extenista nacional de los años 70.

Este domingo, en la celebración de la final del W15 de Santiago, el “Pato” fue homenajeado por los organizadores del torneo, instancia en la que estuvo ADN Deportes para conversar con el también excapitán de Equipo de Copa Davis de Chile.

“Es extraordinario, yo jugué mucho en esta cancha (Estadio Nacional), con jugadores de categoría mundial; jugamos una final de la Copa Davis acá. Esta cancha me llena de recuerdos, le agradezco a quienes me trajeron”, comenzó diciendo.

Al ser consultado por la relación de su hija con el “Chino”, Cornejo se mostró distante, intentando desmarcarse de cualquier vínculo y respetando las decisiones que tome Tamara.

“No soy suegro de él, todavía no”, dijo Patricio. Luego, fue consultado sobre si le gustaría serlo, a lo que insistió: “Tampoco, dejo que la vida avance nomás; ellos ya están grandes y verán lo que pasa”, cerró Cornejo.