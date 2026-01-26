;

La edición 2026 del Australian Open marca un histórico récord en la disputa de los Grand Slams

El primer major del año prácticamente no ha tenido grandes sorpresas en su desarrollo.

Carlos Madariaga

La edición 2026 del Australian Open marca un histórico récord en la disputa de los Grand Slams / Agencia Getty

La edición 2026 del Australian Open ingresa por estos días en horas decisivas en la disputa ya de los cuartos de final de los individuales.

Al respecto, un dato destaca al momento de ver los jugadores que quedan en los cuadros de varones y damas.

En el caso de los hombres, las victorias de Jannik Sinner, Lorenzo Musetti y Ben Shelton dejaron a siete de los ocho mejores jugadores del planeta instalados en la ronda de los ocho mejores.

La única sorpresa la marca el norteamericano Learner Tien, 29 del planeta, quien aprovechó la temprana deserción, por lesión, del séptimo del mundo, el canadiense Félix Auger-Aliassime.

Del lado de las mujeres, Iga Swiatek, Amanda Anisimova y Elena Rybakina evitaron la permanencia en el torneo de jugadoras de menor escalafón. De hecho, solo quedan sembradas en el cuadro, siendo la ucraniana Elina Svitolina (12° WTA) y la estadounidense Iva Jovic (27° WTA) las que tienen un ranking inferior.

Es por ello que esta edición del Australian Open es histórica, pues es primera vez en la historia de los Grand Slam que tanto los seis primeros cabeza de series, tanto en damas como en varones, llegaron a los cuartos de final en Melbourne.

