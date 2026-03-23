;

Presidente Kast llama a la unidad del oficialismo ante críticas internas y para enfrentar “complejos días” por escenario del Mepco

El Mandatario pidió respaldo a su sector ante inminente anuncio económico, en medio de alza del petróleo y preocupación por impacto en hogares vulnerables.

Martín Neut

Agencia UNO

Agencia UNO

El Presidente José Antonio Kast encabezó este lunes un comité político ampliado en La Moneda, instancia en la que llamó al oficialismo a mantener la unidad frente a los “complejos días” que se anticipan por el alza en los precios de los combustibles y el inminente anuncio de cambios al Mepco.

Según asistentes, el Mandatario manifestó su “preocupación” por las críticas surgidas desde el propio sector en los últimos días y pidió alinear posturas ante un escenario marcado por factores externos, como la guerra en Medio Oriente, que ha presionado el valor internacional del petróleo.

Revisa también:

ADN

En ese contexto, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, expuso de forma general las medidas que el Ejecutivo dará a conocer, las que incluirían acciones administrativas y proyectos de ley, junto con apoyos focalizados en transporte público y parafina.

Reacciones tras reunión

Tras la reunión, el diputado de RN Diego Schalper señaló que el Presidente “nos ha pedido que tengamos especial esfuerzo en esa dirección, que tengamos especial unidad”, agregando que el complejo escenario fiscal heredado y la crisis internacional obligan a actuar con responsabilidad.

En la misma línea, el senador y presidente de Evópoli Luciano Cruz-Coke indicó que el alza del petróleo “va a significar que el gobierno está preparando un plan (…) precisamente para que el aumento del precio de los combustibles no afecte a la ciudadanía”.

Por su parte, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, enfatizó el carácter externo de la crisis y aseguró respaldo al Ejecutivo: “en todo lo que el gobierno estime pertinente para paliar los efectos (…) vamos a respaldar”.

El encuentro se da en medio de crecientes presiones internas y con el desafío de comunicar adecuadamente las medidas, en un contexto donde el Ejecutivo busca contener el impacto social del encarecimiento de los combustibles con un limitado margen fiscal.

Contenido patrocinado

El cambio que podría sentirse en el bolsillo de los chilenos en las próximas semanas: ajuste en los precios

El cambio que podría sentirse en el bolsillo de los chilenos en las próximas semanas: ajuste en los precios

&#039;Discriminación involuntaria&#039;: Adultos mayores en Chile enfrentan graves barreras para cobrar pensiones y realizar trámites

'Discriminación involuntaria': Adultos mayores en Chile enfrentan graves barreras para cobrar pensiones y realizar trámites

FloyyMenor y Cris Mj hacen historia en Spotify: “Gata Only” alcanza los 2 mil millones de reproducciones

FloyyMenor y Cris Mj hacen historia en Spotify: “Gata Only” alcanza los 2 mil millones de reproducciones

La Roca sorprende como Maui: Así se ve el tráiler oficial del live action de &#039;Moana&#039;

La Roca sorprende como Maui: Así se ve el tráiler oficial del live action de 'Moana'

Jean Philippe Cretton comparte romántica foto junto a una actriz y desata rumores de nueva pareja

Jean Philippe Cretton comparte romántica foto junto a una actriz y desata rumores de nueva pareja

La banda de rock adolescente, Indigentes presenta “Buscando Colores”, su nuevo single y videoclip grabado en Brasil

La banda de rock adolescente, Indigentes presenta “Buscando Colores”, su nuevo single y videoclip grabado en Brasil

¿Hay que lavar la ropa nueva antes de usarla? Lo que dicen los expertos

¿Hay que lavar la ropa nueva antes de usarla? Lo que dicen los expertos

Querida cantante despeja dudas y confirma que contraerá matrimonio con un conocido futbolista: &#039;Nos vamos a casar&#039;

Querida cantante despeja dudas y confirma que contraerá matrimonio con un conocido futbolista: 'Nos vamos a casar'

A 6 años de su partida: Recordamos el legado de Lucía Bosé a través de cinco películas

A 6 años de su partida: Recordamos el legado de Lucía Bosé a través de cinco películas

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad