Presidente Kast llama a la unidad del oficialismo ante críticas internas y para enfrentar “complejos días” por escenario del Mepco

El Presidente José Antonio Kast encabezó este lunes un comité político ampliado en La Moneda, instancia en la que llamó al oficialismo a mantener la unidad frente a los “complejos días” que se anticipan por el alza en los precios de los combustibles y el inminente anuncio de cambios al Mepco.

Según asistentes, el Mandatario manifestó su “preocupación” por las críticas surgidas desde el propio sector en los últimos días y pidió alinear posturas ante un escenario marcado por factores externos, como la guerra en Medio Oriente, que ha presionado el valor internacional del petróleo.

En ese contexto, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, expuso de forma general las medidas que el Ejecutivo dará a conocer, las que incluirían acciones administrativas y proyectos de ley, junto con apoyos focalizados en transporte público y parafina.

Reacciones tras reunión

Tras la reunión, el diputado de RN Diego Schalper señaló que el Presidente “nos ha pedido que tengamos especial esfuerzo en esa dirección, que tengamos especial unidad”, agregando que el complejo escenario fiscal heredado y la crisis internacional obligan a actuar con responsabilidad.

En la misma línea, el senador y presidente de Evópoli Luciano Cruz-Coke indicó que el alza del petróleo “va a significar que el gobierno está preparando un plan (…) precisamente para que el aumento del precio de los combustibles no afecte a la ciudadanía”.

Por su parte, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, enfatizó el carácter externo de la crisis y aseguró respaldo al Ejecutivo: “en todo lo que el gobierno estime pertinente para paliar los efectos (…) vamos a respaldar”.

El encuentro se da en medio de crecientes presiones internas y con el desafío de comunicar adecuadamente las medidas, en un contexto donde el Ejecutivo busca contener el impacto social del encarecimiento de los combustibles con un limitado margen fiscal.