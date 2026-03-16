Ministro de Hacienda firma oficio que ordena reducción de 3% en el presupuesto de todos los ministerios

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, firmó el oficio que instruye una reducción transversal del 3% en el presupuesto de todos los ministerios, medida anunciada previamente por el Ejecutivo como parte de un plan de ajuste fiscal.

La disposición establece que el recorte se aplicará de forma uniforme en las distintas carteras del Estado, con el objetivo de contener el gasto público en medio de las preocupaciones del Gobierno por la situación de la caja fiscal heredada de la administración del expresidente Gabriel Boric.

De acuerdo con lo informado desde Hacienda, la implementación del ajuste aún se encuentra en revisión, ya que resta definir cómo se concretará la rebaja en cada área específica, considerando las prioridades y necesidades de cada ministerio.

Tras la firma del oficio, se espera que durante los próximos días se entreguen mayores detalles sobre la forma en que se aplicará el recorte y los plazos para su ejecución en las distintas reparticiones públicas.