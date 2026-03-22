Aprobación de José Antonio Kast cae a 51% con fuerte baja en mujeres y adultos de 35 a 54 años

Encuesta Cadem: aprobación de José Antonio Kast baja a 51% y desaprobación sube a 42% / JAVIER TORRES

La aprobación del Presidente José Antonio Kast registró una caída de seis puntos, alcanzando el 51%, mientras que su desaprobación subió a 42%, según la última encuesta de Cadem.

La baja más significativa se observa en mujeres, donde la aprobación cayó 13 puntos, seguida por personas entre 35 y 54 años, con una disminución de 12 puntos, y en los sectores socioeconómicos bajos, donde el apoyo descendió 10 puntos.

A estos grupos se suman otras caídas relevantes en la Región Metropolitana y entre votantes que no participaron en la última elección, lo que evidencia un debilitamiento del respaldo en segmentos clave para el Gobierno.

En paralelo, el estudio muestra un alto nivel de preocupación por el alza en el precio de los combustibles.

Casi la mitad de los encuestados considera que el Estado debería endeudarse para subsidiar el mecanismo de estabilización, mientras que una amplia mayoría anticipa un impacto significativo en su economía.

En materia de seguridad, el sondeo refleja amplio conocimiento del Plan Escudo Fronterizo impulsado por el Ejecutivo, el que cuenta con una aprobación mayoritaria. Asimismo, persiste una visión crítica respecto a la inmigración, con respaldo a medidas más restrictivas.

Pese a ello, la caída en la aprobación del Presidente se explica principalmente por el retroceso en apoyo entre mujeres, personas en edad media y sectores más vulnerables, configurando un escenario más desafiante para el Gobierno en el corto plazo.