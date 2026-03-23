Chile enfrenta una vejez récord: personas mayores serían el grupo más numeroso del país en 2044

Chile ya entró en una etapa decisiva de envejecimiento demográfico y el cambio tendrá efectos directos en salud, empleo, participación social y calidad de vida.

Así lo plantea el nuevo informe Envejecer en Chile 2025: evidencias para comprender la vejez, elaborado por el Observatorio del Envejecimiento UC-Confuturo, que advierte que el país se encamina a convertirse en una sociedad de longevidad, con desafíos urgentes que no pueden seguir postergándose.

Según el reporte, actualmente hay 3.665.028 personas mayores de 60 años en Chile, equivalente al 19,8% de la población. La proyección más relevante es que en 2044 este grupo se transformará en el bloque etario más numeroso del país, superando a jóvenes y adultos jóvenes.

El documento sostiene que esta transición no solo modifica la estructura demográfica, sino que también tensiona el mercado laboral, el sistema sanitario y la organización social del país.

Salud, trabajo y soledad: las alertas que deja el nuevo mapa de la vejez

Uno de los puntos más sensibles del informe está en el mundo laboral. Aunque la participación de personas mayores de 60 años ha crecido, el estudio advierte que esa permanencia no siempre responde a elección. De hecho, el 71% de las mujeres y el 62% de los hombres de este grupo sigue trabajando por necesidad económica, en un escenario marcado por precariedad e informalidad.

Frente a ese panorama, el gerente general de Confuturo, Mauricio Fasce, afirmó: “Las cifras que entrega este informe evidencian que el envejecimiento en Chile es una realidad imperante que exige respuestas oportunas y coordinadas entre el Estado y el sector privado”.

En salud, el documento describe una vejez más larga, pero también más compleja. El 52,4% de las personas mayores padece hipertensión y el 27% diabetes, mientras la multimorbilidad afecta con mayor fuerza a las mujeres. A eso se suma otro fenómeno crítico: la soledad no deseada. El reporte indica que el 49,2% de las personas mayores declara sentirse sola y un 30% enfrenta aislamiento social severo, con mayor incidencia en sectores rurales y en grupos con menor nivel educativo.

La investigadora y coordinadora del Observatorio del Envejecimiento UC-Confuturo, Valentina Jorquera, sostuvo que “este reporte consolidado 2025 nos muestra que el envejecimiento es heterogéneo y profundamente territorial”. En esa línea, agregó que “los datos nos urgen a diseñar ciudades amigables y sistemas de apoyo que combatan la soledad y la informalidad”.

El informe también releva que las personas mayores se han consolidado como un actor político decisivo, con más de 3,2 millones de votos en procesos recientes, y advierte una fuerte caída en el acceso cultural a medida que avanza la edad.

Con ese cuadro, el envejecimiento deja de ser un tema del futuro y pasa a convertirse en uno de los debates más urgentes del Chile actual.

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