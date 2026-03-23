¿Cuánto subiría el viaje en bus de Santiago–Puerto Montt si se elimina el Mepco? Esto advierte gremio de buses

La Asociación de Buses Interurbanos ABI A.G. advirtió sobre el impacto que podría tener en el bolsillo de los pasajeros una eventual eliminación del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles, conocido como MEPCO.

En medio del debate instalado en los últimos días, el gremio planteó que una subida sostenida del valor de los combustibles podría traducirse en un encarecimiento relevante de los pasajes interurbanos.

Según las estimaciones entregadas por la entidad, por cada alza de $100 en el litro de combustible, el costo directo por pasajero podría aumentar cerca de $1.000 en trayectos extensos como Santiago–Puerto Montt.

A eso se sumarían otras presiones operacionales, como neumáticos, aceites y mantenciones, por lo que el efecto total podría ubicarse entre $1.500 y $2.000 por boleto. Así, un pasaje de $15.000 podría proyectarse entre $16.500 y $17.000, mientras uno de $10.000 llegaría a un rango de entre $11.500 y $12.000.

La advertencia del gremio por el efecto acumulativo en los viajes

Desde la organización insistieron en que no se trata de una situación vigente, sino de una proyección frente a un escenario hipotético. En esa línea, la gerenta general de ABI A.G., Carolina Navarrete, sostuvo: “Queremos ser muy claros: esto no está ocurriendo hoy. Es una proyección frente a un eventual escenario sin MEPCO, que es parte de la discusión pública actual”. Además, añadió que el objetivo del gremio es “transparentar los efectos que esto podría tener en las personas”.

La ejecutiva también advirtió sobre el riesgo de incrementos sucesivos. “Este ejercicio está hecho en base a un aumento de $100 por litro, pero si las alzas se producen semana a semana, el efecto es acumulativo y puede traducirse rápidamente en incrementos mucho mayores en el valor de los pasajes”, afirmó.

A eso sumó otro punto clave para la economía de bolsillo: “No es solo el diésel lo que sube: también aumentan los costos de neumáticos, lubricantes y mantención”.

Finalmente, el gremio remarcó que el transporte interurbano cumple una función esencial en la conectividad del país y pidió que cualquier ajuste al mecanismo considere su impacto directo sobre millones de usuarios. La discusión, por ahora, sigue abierta, pero la advertencia ya instaló un foco concreto: cuánto más podrían pagar las familias por moverse entre regiones si desaparece este sistema de estabilización.