En el arranque de la quinta fecha de la Primera B, este viernes Unión Española hizo valer su localía para derrotar por 2-1 a Deportes Puerto Montt, que llegaba como puntero y con puntaje perfecto en el torneo.

Bajo una intensa lluvia en el Santa Laura, los “hispanos” abrieron la cuenta gracias a un gol de Kevin Contreras (37′), quien aprovechó una mala salida del arquero del “Velero” en un saque de esquina para definir con el arco a disposición.

Antes de que terminara el primer tiempo, Ignacio Núñez (44′) se encargó de estirar las cifras para el elenco de Independencia, luego de capturar un rebote del portero tras un gran cabezazo de Mitchell Wassenne.

El descuento de los “delfines” llegó temprano en la segunda mitad, en pies de Sebastián Pérez (49′), quien anticipó a todos dentro del área para poner el 2-1 y una cuota de ilusión, la cual no bastó para evitar la derrota.

Con este resultado, Unión Española alcanza la quinta posición de la Primera B con 6 puntos, mientras que Deportes Puerto Montt se mantiene en la cima del certamen con 12 unidades, aunque con Cobreloa siguiéndolos de cerca con 10.