En la edición de Los Tenores de este lunes 23 de marzo, nuestros panelistas comentaron la histórica Copa Libertadores Sub 20 que conquistó Santiago Wanderers y conversaron con Felipe Salinas, entrenador del equipo juvenil “caturro”.

Danilo Díaz, Rodrigo Hernández, Gonzalo Jara, Andrés Fernández y Patricio Barrera escucharon la primera conferencia de prensa de Fernando Gago DT de la Universidad de Chile, supieron del contacto de dos jugadores del plantel y un director de Azul Azul con un narcobarrista y la opinión de Manuel Mayo sobre el tema.

Además, analizaron la formación que prepara Colo Colo para visitar a Deportes Concepción por Copa de la Liga y anticiparon los partidos de La Roja ante Cabo Verde y Nueva Zelanda.

Revive la edición de Los Tenores de este lunes 23 de marzo y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.