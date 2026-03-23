;

VIDEO. Los Tenores conversan con Felipe Salinas, DT del histórico Santiago Wanderers Sub 20 que conquistó la Copa Libertadores

En el programa de este lunes, nuestros panelistas también comentaron la primera conferencia de prensa de Fernando Gago como entrenador de la Universidad de Chile.

Javier Catalán

Radio ADN

Radio ADN

En la edición de Los Tenores de este lunes 23 de marzo, nuestros panelistas comentaron la histórica Copa Libertadores Sub 20 que conquistó Santiago Wanderers y conversaron con Felipe Salinas, entrenador del equipo juvenil “caturro”.

Danilo Díaz, Rodrigo Hernández, Gonzalo Jara, Andrés Fernández y Patricio Barrera escucharon la primera conferencia de prensa de Fernando Gago DT de la Universidad de Chile, supieron del contacto de dos jugadores del plantel y un director de Azul Azul con un narcobarrista y la opinión de Manuel Mayo sobre el tema.

Además, analizaron la formación que prepara Colo Colo para visitar a Deportes Concepción por Copa de la Liga y anticiparon los partidos de La Roja ante Cabo Verde y Nueva Zelanda.

Revisa también:

ADN

Revive la edición de Los Tenores de este lunes 23 de marzo y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.

Contenido patrocinado

El cambio que podría sentirse en el bolsillo de los chilenos en las próximas semanas: ajuste en los precios

El cambio que podría sentirse en el bolsillo de los chilenos en las próximas semanas: ajuste en los precios

&#039;Discriminación involuntaria&#039;: Adultos mayores en Chile enfrentan graves barreras para cobrar pensiones y realizar trámites

'Discriminación involuntaria': Adultos mayores en Chile enfrentan graves barreras para cobrar pensiones y realizar trámites

FloyyMenor y Cris Mj hacen historia en Spotify: “Gata Only” alcanza los 2 mil millones de reproducciones

FloyyMenor y Cris Mj hacen historia en Spotify: “Gata Only” alcanza los 2 mil millones de reproducciones

La Roca sorprende como Maui: Así se ve el tráiler oficial del live action de &#039;Moana&#039;

La Roca sorprende como Maui: Así se ve el tráiler oficial del live action de 'Moana'

Jean Philippe Cretton comparte romántica foto junto a una actriz y desata rumores de nueva pareja

Jean Philippe Cretton comparte romántica foto junto a una actriz y desata rumores de nueva pareja

La banda de rock adolescente, Indigentes presenta “Buscando Colores”, su nuevo single y videoclip grabado en Brasil

La banda de rock adolescente, Indigentes presenta “Buscando Colores”, su nuevo single y videoclip grabado en Brasil

¿Hay que lavar la ropa nueva antes de usarla? Lo que dicen los expertos

¿Hay que lavar la ropa nueva antes de usarla? Lo que dicen los expertos

Querida cantante despeja dudas y confirma que contraerá matrimonio con un conocido futbolista: &#039;Nos vamos a casar&#039;

Querida cantante despeja dudas y confirma que contraerá matrimonio con un conocido futbolista: 'Nos vamos a casar'

A 6 años de su partida: Recordamos el legado de Lucía Bosé a través de cinco películas

A 6 años de su partida: Recordamos el legado de Lucía Bosé a través de cinco películas

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad