VIDEO. Los Tenores conversan con Felipe Salinas, DT del histórico Santiago Wanderers Sub 20 que conquistó la Copa Libertadores
En el programa de este lunes, nuestros panelistas también comentaron la primera conferencia de prensa de Fernando Gago como entrenador de la Universidad de Chile.
En la edición de Los Tenores de este lunes 23 de marzo, nuestros panelistas comentaron la histórica Copa Libertadores Sub 20 que conquistó Santiago Wanderers y conversaron con Felipe Salinas, entrenador del equipo juvenil “caturro”.
Danilo Díaz, Rodrigo Hernández, Gonzalo Jara, Andrés Fernández y Patricio Barrera escucharon la primera conferencia de prensa de Fernando Gago DT de la Universidad de Chile, supieron del contacto de dos jugadores del plantel y un director de Azul Azul con un narcobarrista y la opinión de Manuel Mayo sobre el tema.
Además, analizaron la formación que prepara Colo Colo para visitar a Deportes Concepción por Copa de la Liga y anticiparon los partidos de La Roja ante Cabo Verde y Nueva Zelanda.
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Revive la edición de Los Tenores de este lunes 23 de marzo y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.
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