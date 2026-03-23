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Revelan supuesto vínculo entre futbolistas de la U y director de Azul Azul con narcobarrista de ‘Los de Abajo’

La investigación se centra en Víctor Poblete Aguilera, exlíder de la barra brava de la U, quien está vinculado a una banda criminal dedicada a delitos como tráfico de drogas y homicidios.

Daniel Ramírez

Revelan supuesto vínculo entre futbolistas de la U y director de Azul Azul con narcobarrista de ‘Los de Abajo’

Revelan supuesto vínculo entre futbolistas de la U y director de Azul Azul con narcobarrista de ‘Los de Abajo’ / Sebastian Beltran Gaete

Este domingo por la noche, un reportaje de Teletrece reveló antecedentes que apuntan a presuntos nexos entre jugadores de Universidad de Chile y un director de Azul Azul con un narcobarrista de ‘Los de Abajo’.

La investigación se centró en Víctor Poblete Aguilera, conocido como “Vitoko”, quien figuraba como uno de los líderes de la barra brava de la U.

Actualmente, Poblete está privado de libertad tras ser vinculado a una organización criminal dedicada a delitos como tráfico de drogas y homicidios.

La relación del narcobarrista con la U

De acuerdo al reportaje de Teletrece, Víctor Poblete Aguilera tiene vigente una prohibición de ingreso a los estadios hasta 2034. A pesar de esta restricción, logró asistir al partido que jugó Universidad de Chile en Perú contra Alianza Lima por la Copa Sudamericana 2025, tras acreditarse como periodista. El sujeto utilizó una credencial del medio “Radio Santiago” para entrar al estadio de Alianza Lima.

Otro episodio que reveló el reportaje tiene que ver con un encuentro entre “Vitoko” y Aldo Marín, director de Azul Azul. Ambos, acompañados por un tercero, fueron fotografiados en un servicentro. En la foto, Marín aparece con una polera roja y Poblete luce una camiseta negra.

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“Fuera de cámara, el directivo (Aldo Marín) reconoció saber quién es Vitoko y la realización de esa reunión, pero ‘no recuerda’ el contenido de esa conversación”, indicaron desde Teletrece.

Además, el reportaje destapó que Víctor Poblete, estando privado de libertad, habría realizado videollamadas con jugadores del plantel actual de Universidad de Chile.

A través de redes sociales, Poblete compartió pantallazos de dos videollamadas en donde aparecen los futbolistas Marcelo Morales y Lucas Assadi. Esto, tras la victoria de la U sobre Colo Colo en el último Superclásico.

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