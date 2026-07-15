Constanza Martínez, presidenta del FA: “La megarreforma de Kast es ideológica, regresiva e inconstitucional”

En este nuevo episodio de “De Esto Se Habla”, Mauricio Bustamante y Rocío Montes conversan con Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio, sobre el tenso clima político marcado por la votación de la megarreforma tributaria y el desempeño del gabinete económico del presidente José Antonio Kast.

La timonel apuntó directamente contra la conducción económica del gobierno, apuntando en particular al rol del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Para la abogada y exdelegada presidencial, el secretario de Estado ha mostrado una preocupante falta de sintonía con las necesidades generales del país.

“Creo que ha demostrado una falta de adaptación a su cargo muy brutal (...). En la reforma misma ha tenido la misma actitud de una persona que trata de sacar el máximo beneficio para un sector en particular, en este caso los que más tienen en nuestro país”.

La dirigenta advirtió además un debilitamiento de la figura del Ministerio de Hacienda, señalando que actualmente la oposición no confía en las estadísticas oficiales presentadas por el Ejecutivo: “Hoy día yo no confío en las cifras que se plantean”. En esa línea, criticó determinaciones económicas clave como la no aplicación del mecanismo MEPCO, calificándola como “una decisión muy ideológica, poco situada y también desconociendo 12 años de un mecanismo que se había ido perfeccionando en distintos gobiernos”. Martínez concluyó que existe una “cerrazón que ha tenido este gobierno, la poca disposición a conocer cómo vive la gente”.

Inconstitucionalidad de la megarreforma y el “error político” del PPD

Con respecto a la tramitación de la megarreforma, que se proyecta con altas probabilidades de ser aprobada por un estrecho margen en el Congreso, la presidenta del Frente Amplio adelantó que la oposición recurrirá al Tribunal Constitucional (TC). Explicó que, como abogada, detecta dos vicios de inconstitucionalidad insalvables en la propuesta del Ejecutivo.

El primero de ellos tiene relación con los principios básicos del sistema impositivo chileno, destacando que “nuestro sistema impositivo no puede ser regresivo” y que este proyecto es “extremadamente regresivo en términos tributarios”. El segundo punto apunta a las normativas medioambientales introducidas en la comisión, donde se establece un seguro para proyectos rechazados por la vía administrativa:

“Se establece una norma que no existe en ningún otro lado del mundo, que es una norma que establece un seguro para quienes son rechazados por los elementos administrativos frente a un permiso sectorial. Yo creo que ahí se traspasan ciertos límites de igualdad de la ley”.

Por otro lado, Martínez abordó las negociaciones paralelas de algunos parlamentarios de oposición, tildando de “error político” el acuerdo de senadores del PPD para reducir la invariabilidad tributaria de 25 a 10 años. “Lograr bajar de 25 años a 10 años y que eso sea planteado como un acuerdo a mí me parece totalmente insuficiente”, fustigó, agregando que a pesar de estas diferencias tácticas existe “una unidad bien férrea en que esta es una mala reforma para el país”.

La autocrítica del Frente Amplio frente a la “obsecuencia” oficialista

Al ser interpelada sobre si el actual oficialismo vive una “instalación compleja” similar a la que enfrentó la administración de Gabriel Boric en sus inicios, Martínez reconoció que los comienzos gubernamentales suelen ser difíciles para coaliciones nuevas.

“Todos los gobiernos creo que tienen un inicio complejo, sobre todo cuando no han estado antes en el gobierno (...). Nosotros fuimos abiertamente autocríticos durante ese periodo, de hecho hicimos adaptaciones”.

Sin embargo, marcó una profunda diferencia con la actitud del actual mandatario, José Antonio Kast, y sus ministros. “Hay una diferencia fundamental: primero, el que no ha habido ningún tipo de autocrítica por parte del gobierno”, reclamó. Asimismo, criticó que la actual administración ha mostrado una “obsecuencia muy dura en la que no han querido escuchar a nadie”, lo que contrasta con la disposición al diálogo y el resguardo institucional que, asegura, caracterizó el mandato del expresidente Boric.