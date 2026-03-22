Después de dos semanas de gran fútbol, solo quedar aplaudirlos. Este domingo, la expedición de Santiago Wanderers en Ecuador por la Copa Libertadores Sub 20 llegó a su final y lo hace con la copa entre sus brazos.

En la gran final del torneo, el cuadro ‘caturro’ se hizo gigante ante Flamengo, forzó los penales y se quedó con la primera Copa Libertadores Sub 20 para el fútbol chileno.

Alan Santos (66′) abrió el marcador para los brasileños en el complemento, pero el conjunto chileno merecía un premio mayor y Sebastián Vargas (89′) marcó el empate para el ‘decano’.

Desde el punto penal, Santiago Wanderers aprovechó el primer fallo de los brasileños para luego, anotar sus cinco tantos y consagrarse como el mejor equipo del continente en la categoría.