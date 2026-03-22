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VIDEO. ¡Historia para el fútbol chileno! Santiago Wanderers vence a Flamengo y es el nuevo campeón de la Copa Libertadores Sub 20

El conjunto ‘caturro’ forzó los penales ante el bicampeón brasileño y alza el primer trofeo de la categoría para nuestro país.

Gonzalo Miranda

Patricio Barrera

Viviana Toro

Santiago Wanderers no pudo con Flamengo en la Sub 20

Santiago Wanderers no pudo con Flamengo en la Sub 20

Después de dos semanas de gran fútbol, solo quedar aplaudirlos. Este domingo, la expedición de Santiago Wanderers en Ecuador por la Copa Libertadores Sub 20 llegó a su final y lo hace con la copa entre sus brazos.

En la gran final del torneo, el cuadro ‘caturro’ se hizo gigante ante Flamengo, forzó los penales y se quedó con la primera Copa Libertadores Sub 20 para el fútbol chileno.

Alan Santos (66′) abrió el marcador para los brasileños en el complemento, pero el conjunto chileno merecía un premio mayor y Sebastián Vargas (89′) marcó el empate para el ‘decano’.

Desde el punto penal, Santiago Wanderers aprovechó el primer fallo de los brasileños para luego, anotar sus cinco tantos y consagrarse como el mejor equipo del continente en la categoría.

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