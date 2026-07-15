Marcelo Allende podría volver a Sudamérica tras brillar en África: el gigante del continente que va por su fichaje

El mercado de fichajes en Sudamérica sigue viento en popa, con futbolistas chilenos estando en el radar de grandes equipos del continente. En esta ocasión, repatriando a un jugador nacional desde África.

Hablamos de Marcelo Allende, ex seleccionado de La Roja, quien milita hace cuatro años en el Mamelodi Sundowns de Sudáfrica, pero que podría estar cerca de volver al fútbol sudamericano.

Según información del periodista uruguayo, Martín Charquero, Nacional estaría buscando el fichaje del volante de 27 años para ir por la Copa Sudamericana, recordando que ya tiene un positivo paso por la liga charrúa.

El formado en Cobreloa defendió los colores de Montevideo City Torque desde el 2020 al 2022, donde se consagró como uno de los grandes mediocampistas del país, lo que significó partir al club sudafricano por cerca de 3 millones de dólares.

En África, Marcelo Allende también tuvo una buena carrera, siendo tricampeón del torneo local y ganando una Champions League Africana, consagración que le permitió jugar el Mundial de Clubes en 2025.