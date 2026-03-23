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Insólito: arquero de 18 años debuta y es reemplazado al minuto de juego por esta polémica razón

Juan Armoa, portero del club 2 de Mayo, tuvo un debut para el olvido en la Primera División de Paraguay.

Daniel Ramírez

@TigoSportsPY

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El duelo entre Sportivo Luqueño y 2 de Mayo disputado anoche, por la Primera División de Paraguay, dejó una polémica situación que está dando de qué hablar en todo el continente.

Juan Armoa, arquero de 18 años, hizo su debut profesional con 2 de Mayo al iniciar el partido como titular. Sin embargo, salió reemplazado al minuto de juego. Lejos de tratarse de una lesión o un cambio táctico, la decisión estaba planificada desde antes del encuentro.

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En el fútbol paraguayo, los clubes deben cumplir con una norma que exige cierta cantidad de minutos de jugadores Sub 19. En el caso de los seleccionados juveniles, estos aportan minutos a sus equipos solo si ya debutaron en Primera División.

Como Juan Armoa está citado a la selección paraguaya Sub 20, necesitaba debutar en la máxima categoría para que su convocatoria a la Albirroja pueda sumar en el cómputo del minutaje obligatorio de su club.

“Fue una decisión difícil. Lo hablamos con Juan. Al enterarnos de la noticia de que está convocado, tomamos la decisión”, señaló Eduardo Ledesma, entrenador de 2 de Mayo, sobre el polémico debut del joven portero.

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