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“Nadie está conforme con el rendimiento”: La dura autocrítica de Garnero pese al triunfo de la UC en la Copa de la Liga

“Podemos estar mejor, estoy convencido de eso”, declaró el técnico cruzado tras la victoria sobre Universidad de Concepción.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno / Sebastian Beltran Gaete

Universidad Católica debutó con un triunfo en la Copa de la Liga 2026, tras imponerse por 2-1 a Universidad de Concepción. No obstante, el rendimiento del cuadro cruzado no dejó del todo conforme a su técnico, Daniel Garnero, quien realizó un crítico balance tras el partido disputado en el Claro Arena.

“En este tipo de torneos donde clasifica uno de cuatro, la localía y el ganar es importantísimo. Respecto a la segunda parte, no le encuentro explicación, porque hicimos un buen juego, tuvimos dos o tres aproximaciones antes que no pudimos tener efectividad", comenzó declarando el DT en conferencia.

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“Estamos en esa situación en que los rivales están todos muy precisos contra nosotros, no necesitan de muchas situaciones. Esa es la parte mala del partido. Queremos que el partido empiece de otra manera, pero después el equipo sigue insistiendo, reaccionando y yendo a buscar sin desordenarse”, agregó.

Aunque valoró la reacción de sus dirigidos para dar vuelta el marcador, el entrenador de la UC no se mostró satisfecho y remarcó los puntos a mejorar en su equipo. “Hoy teníamos todo a favor. El resultado, un jugador de más, y un error nuestro hace que quedemos equiparados con el rival en el número de jugadores. Ahí entramos en cierta impaciencia e intranquilidad. Hoy en el fútbol, un lateral ya es una complicación”, afirmó.

“A mí me molestan los errores muy sencillos, los fáciles. Después hay momentos en que cada futbolista tiene su momento, a veces está bien, otras le cuesta un poco más, está más impreciso o ansioso. A los goleadores les pasa lo mismo, hay momentos de racha, pero eso siempre debe venir acompañado de actitudes positivas, de querer más”, continuó.

En esa línea, Garnero reconoció que “nos está costando y creo que ninguno está conforme con los rendimientos individuales y colectivos que tenemos. Podemos estar mejor, estoy convencido de eso. Ahora vienen competiciones y este tipo de partidos te da confianza".

Por último, apuntó a la expulsión de Matías Palavecino y sostuvo que “a Mati, si no lo hubiesen expulsado, dio la asistencia, participó mucho, hizo un gran partido, y esto anímicamente lo puede afectar un poco. Son cosas que tenemos que ir corrigiendo”.

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