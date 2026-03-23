Uno de los futbolistas mundialistas Sub 20 con La Roja en 2025 que ha sido promovido a la selección adulta por Nicolás Córdova es Felipe Faúndez, lateral derecho de O’Higgins.

El defensor del “Capo de Provincia” conversó en Nueva Zelanda con el equipo de ADN Deportes, presente siguiendo a la Selección Chilena, donde abordó su sueño de debutar por la adulta y la competencia que tendrá con Fabián Hormazábal.

“Muy contento por esta nómina, estar en la selección es un sueño. Voy a hacer lo mejor posible en lo que me toque jugar. Todo niño sueña con jugar en la selección adulta y lo estoy cumpliendo”, comenzó diciendo el jugador de 19 años.

Acerca de cómo se tomó esta convocatoria, señaló: “No sé si fue sorpresiva. Me venía preparando de la mejor manera con O’Higgins, hemos jugado hartos partidos, así que no sé si tan sorpresiva, pero la venía trabajando hace tiempo”.

Sobre la recepción que ha tenido de los jugadores con más recorrido, afirmó que “me han tratado súper bien. Jugadores que ya están en Europa, como Lucas Cepeda, tienen mucha experiencia, así que nos va a servir mucho para nuestras carreras”.

El lateral de O’Higgins también abordó qué significó para él ser parte de La Roja Sub 20 que jugó el Mundial en Chile en 2025. “Fue una oportunidad única jugar un Mundial en tu país, queda en la vitrina para mí. Me dio mucha experiencia para aprender como jugador”, aseguró.

Además, comentó cómo se toma la competencia en la banda derecha con Fabián Hormazábal. “Es una competencia muy sana. A Fabián lo conocí en O’Higgins cuando yo subí al primer equipo. Es una muy buena persona; siempre que me pueda dar un consejo, lo voy a tomar de la mejor manera, porque es un jugador muy experimentado. Para mí, es el mejor lateral del campeonato chileno”, cerró Faúndez.