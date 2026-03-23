“Hay que cuidarlo”: Vidal no viaja a Concepción para el segundo duelo de Colo Colo en la Copa de la Liga / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Colo Colo emprendió este lunes el viaje a Concepción para enfrentarse al elenco lila por la segunda fecha de la Copa de la Liga.

“Todos los partidos son importantes, iremos a Concepción a enfrentar a un gran equipo, con técnico nuevo. Iremos de la forma que venimos haciéndolo siempre para buscar puntos”, aseguró en el aeropuerto de Santiago el DT albo, Fernando Ortiz.

En la instancia, el entrenador albo reconoció que Arturo Vidal no está en condiciones de disputar el juego y quedó fuera de la delegación.

“No va a viajar para cuidarlo. Soy de la idea de que si un jugador sale tocado, lo cuido para que pueda competir en el siguiente. Al que le toque estar lo hará de buena manera”, comentó Ortiz, apuntando a que la dolencia del “Rey Arturo” no es de gravedad.

“Es una baja como todas las que hemos tenido. Es un jugador de jerarquía y calidad, pero hay que tomar decisiones para que el equipo sea competitivo. Debería estar para Huachipato, tuvo una contractura”, recalcó, plantéandos en torno a las variantes que puede probar en Collao.

“Puede ser la ocasión para cambiar sistema y ver jugadores que no han tenido minutos, que necesitan tener la posibilidad de jugar. Me gusta que el joven insista en que pueda tener acción”, cerró Fernando Ortiz.