Tras ser tildado de “mantenido”: Sammis Reyes responde con un video tras dichos en su contra

Sammis Reyes sigue en el ojo público. Hace un par de semanas el exjugador de la NFL protagonizó una pelea con José Manuel “Cuco” Cerda en el Sporting Club de Viña del Mar.

Desde entonces, las críticas en su contra no han hecho más que crecer. De hecho, en el último tiempo algunos espacios de farándula pusieron en tela de juicio su apoyo hacia Emilia Dides, su pareja y madre de su hija.

Incluso, algunos fueron más allá y lo tildaron de ser una persona “floja” y “mantenida”. Ante ello, Sammis Reyes no guardó silencio y dio una respuesta por redes sociales.

El video con el que respondió Sammis Reyes

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Sammis Reyes aparece junto a Emilia Dides, quien le pregunta irónicamente: “Tengo una pregunta. ¿Qué hace Sammis Reyes? ¿A qué se dedica él?“.

“Pero mi amor, pensaba que teníamos un acuerdo. Pensaba que iba a vivir de ti, amor”, respondió Reyes irónicamente. “Gracias, así me gusta. Es una vida moderna”, agregó.

Al final del video, se escucha a Mía, hija de la pareja, gritando fuertemente detrás de ellos, lo que se robó la atención de los dos y dieron así por finalizado el reel.

A continuación, el registro compartido por el exjugador de la NFL: