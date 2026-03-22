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El emotivo recuerdo de Stefan Kramer sobre su última noche con Felipe Camiroaga: “Todavía lo tengo en mis contactos”

En una entrevista el imitador contó lo que hizo junto al animador la noche anterior al fatal accidente.

Sebastián Escares

El emotivo recuerdo de Stefan Kramer sobre su última noche con Felipe Camiroaga: “Todavía lo tengo en mis contactos”

A más de 14 años de la tragedia de Juan Fernández, el recuerdo de Felipe Camiroaga sigue más vivo que nunca en el corazón de sus amigos y colegas.

Así lo demostró Stefan Kramer durante su reciente participación en el programa Podemos Hablar, donde abrió su corazón para hablar sobre el vínculo que lo unía al fallecido animador de TVN.

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El comediante recordó sus inicios junto al “Halcón”, a quien veía como una figura “inalcanzable” antes de convertirse en su dupla televisiva y amigo cercano.

“A veces reviso los últimos mensajes”

Uno de los momentos más conmovedores de la entrevista fue cuando Kramer confesó que mantiene un lazo digital con el animador. A pesar del paso del tiempo y los cambios de tecnología, el imitador se resiste a borrar su rastro.

“Yo todavía lo tengo en los contactos del celular... a veces reviso los últimos mensajes de texto”, reveló.

Kramer relató que tuvo la oportunidad de compartir con Camiroaga la noche anterior al fatal accidente de septiembre de 2011. Aquella jornada no fue una reunión social cualquiera, sino que formaba parte del rodaje de la película ‘Stefan V/S Kramer’.

Según el relato del imitador, esa noche ocurrió algo “mágico” que recuerda hasta el día de hoy. En las grabaciones también participó Martín Cárcamo, con quien Camiroaga había tenido ciertos roces, pero que en esa noche se “arreglaron” las cosas.

“Ellos tenían un tema pendiente y lo conversan esa noche. Se quedan hasta el final y fue como un broche precioso y bueno, al otro día ocurre algo que nadie se imaginó y que te deja totalmente sorprendido”, recordó.

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