“Un invento”: el feroz comentario de Vasco Moulian tras dar su opinión sobre Sammis Reyes

Tras varias semanas siendo el blanco de críticas, Sammis Reyes continúa dando de que hablar en distintos espacios televisivos.

Cabe recordar que el exjugador de la NFL protagonizó una inesperada pelea con José Manuel “Cuco” Cerda, en medio de la fiesta Bresh realizada en el Sporting de Viña del Mar.

Ahora, fue turno de Vasco Moulian de dar su opinión sobre Sammis Reyes. El jurado de “Fiebre de Baile” analizó a la actual pareja de Emilia Dides y le lanzó un ácido comentario.

“Deportivamente, un invento. Jugó en la NFL, la gran gracia, jugó 5 minutos y la gracia es que es el único chileno que ha jugado en la NFL, que es la liga de fútbol americano”, sostuvo en el programa Primer Plano.

Vasco Moulian no se quedó ahí, de hecho remarcó que “para mí es eso, no una cosa que uno dijera... No fue una estrella”, sentenció.

Cabe recordar que a inicios del 2025 Sammis Reyes anunció su retiro oficial del fútbol americano, luego de dar a conocer que su despedida del deporte se debe a que “lamentablemente el cuerpo ya no me da para seguir compitiendo en la élite del deporte profesional”.