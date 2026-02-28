Reportan tenso cruce entre Sammis Reyes y Cuco Cerda en fiesta en Viña

Santiago

Una discusión protagonizada por Sammis Reyes y Cuco Cerda se viralizó durante las últimas horas, luego que circulara un video captado en la fiesta Bresh realizada en Viña del Mar. En el registro se observa a ambos gritándose a la distancia, mientras varias personas intentan contener la situación.

Las imágenes muestran un ambiente encendido, con asistentes interviniendo para impedir que el intercambio verbal derivara en una confrontación física. Entre quienes aparecen en el lugar se distinguen los Power Peralta y Juanfra Matamala, este último intentando separar al deportista del foco del conflicto.

Hasta ahora no existe una versión oficial sobre el origen del altercado. Sin embargo, en redes sociales comenzaron a circular distintas teorías que lo vinculan con recientes polémicas mediáticas. El influencer Danilo 21 apuntó a un posible nexo con declaraciones cruzadas entre Daniela Aránguiz y Emilia Dides, aunque dicha hipótesis no ha sido confirmada por los involucrados.

El episodio ocurre en medio de semanas agitadas para Reyes, quien recientemente estuvo en el centro de críticas en redes tras una publicación junto a su pareja e hija recién nacida. Hasta el momento, ni él ni Cerda han emitido declaraciones públicas respecto de lo sucedido en la fiesta.