;

VIDEO. Reportan tenso cruce entre Sammis Reyes y Cuco Cerda en fiesta en Viña

Un registro difundido en redes sociales mostró una acalorada discusión entre el exdeportista y el influencer durante la Bresh, donde terceros debieron intervenir para evitar que el altercado escalara.

Verónica Villalobos

Reportan tenso cruce entre Sammis Reyes y Cuco Cerda en fiesta en Viña

Santiago

Una discusión protagonizada por Sammis Reyes y Cuco Cerda se viralizó durante las últimas horas, luego que circulara un video captado en la fiesta Bresh realizada en Viña del Mar. En el registro se observa a ambos gritándose a la distancia, mientras varias personas intentan contener la situación.

Revisa también

ADN

Las imágenes muestran un ambiente encendido, con asistentes interviniendo para impedir que el intercambio verbal derivara en una confrontación física. Entre quienes aparecen en el lugar se distinguen los Power Peralta y Juanfra Matamala, este último intentando separar al deportista del foco del conflicto.

Hasta ahora no existe una versión oficial sobre el origen del altercado. Sin embargo, en redes sociales comenzaron a circular distintas teorías que lo vinculan con recientes polémicas mediáticas. El influencer Danilo 21 apuntó a un posible nexo con declaraciones cruzadas entre Daniela Aránguiz y Emilia Dides, aunque dicha hipótesis no ha sido confirmada por los involucrados.

El episodio ocurre en medio de semanas agitadas para Reyes, quien recientemente estuvo en el centro de críticas en redes tras una publicación junto a su pareja e hija recién nacida. Hasta el momento, ni él ni Cerda han emitido declaraciones públicas respecto de lo sucedido en la fiesta.

Contenido patrocinado

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

CONCURSO: ¡Gana una moto eléctrica con Rock & Pop! Participa aquí y parte bien marzo

CONCURSO: ¡Gana una moto eléctrica con Rock & Pop! Participa aquí y parte bien marzo

Beto Cuevas estrena “De Volver a Comenzar” y adelanta su próximo álbum &#039;Respira&#039;

Beto Cuevas estrena “De Volver a Comenzar” y adelanta su próximo álbum 'Respira'

¿Ya está acá? DJO habría llegado a nuestro país en la previa de su presentación en Lollapalooza Chile 2026

¿Ya está acá? DJO habría llegado a nuestro país en la previa de su presentación en Lollapalooza Chile 2026

Reaparece fan de Mon Laferte que se hizo viral por llorar en su show en Viña 2017 y esto fue lo que dijo

Reaparece fan de Mon Laferte que se hizo viral por llorar en su show en Viña 2017 y esto fue lo que dijo

U2, riesgo y reinvención: lo que significó &#039;No Line on the Horizon&#039;

U2, riesgo y reinvención: lo que significó 'No Line on the Horizon'

Hermano de Selena Quintanilla critica duramente el homenaje en el Festival de Viña 2026: &#039;Fue una falta de respeto&#039;

Hermano de Selena Quintanilla critica duramente el homenaje en el Festival de Viña 2026: 'Fue una falta de respeto'

Un increíble final: &#039;El caballero de los Siete Reinos&#039; alcanza un nuevo récord

Un increíble final: 'El caballero de los Siete Reinos' alcanza un nuevo récord

Recordado ex periodista de Mega es detenido por presunta agresión a su pareja

Recordado ex periodista de Mega es detenido por presunta agresión a su pareja

Tita Ureta recibe inesperados comentarios por su actitud en el backstage del Festival de Viña: &#039;Si sigue así, en cualquier momento...&#039;

Tita Ureta recibe inesperados comentarios por su actitud en el backstage del Festival de Viña: 'Si sigue así, en cualquier momento...'

La regla de los 3 minutos: El truco para un tener un cabello de salón

La regla de los 3 minutos: El truco para un tener un cabello de salón

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad