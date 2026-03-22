;

Hija de Tanza Varela es hospitalizada tras grave complicación médica

La menor de once meses permanece internada mientras evoluciona su estado de salud, generando preocupación en su familia.

Verónica Villalobos

Hija de Tanza Varela es hospitalizada tras grave complicación médica

Santiago

Un complejo momento vive Constanza Varela, quien informó que su hija Roma, de once meses, fue hospitalizada tras sufrir la picadura de una araña de rincón.

Según explicó a través de sus redes sociales, la situación no fue detectada inicialmente, pero con el paso de las horas comenzaron a aparecer síntomas, como un cambio de color en el pie de la menor, lo que motivó su traslado a un centro asistencial.

La ex chica reality detalló que la bebé permanecerá hospitalizada durante la semana mientras se monitorea su evolución, a la espera de una mejoría en su condición.

En sus publicaciones, también pidió apoyo a su comunidad y expresó la angustia que enfrenta ante la incertidumbre del diagnóstico, compartiendo mensajes donde evidenció su preocupación por la salud de su hija.

La situación ha generado múltiples muestras de apoyo en redes sociales, mientras la familia se mantiene atenta a la evolución de la menor.

Contenido patrocinado

Recordamos la carrera de Chuck Norris con cinco películas que marcaron su trayectoria

Recordamos la carrera de Chuck Norris con cinco películas que marcaron su trayectoria

La nueva infidelidad que impacta al espectáculo: &#039;Dijo que era su amigo gay, pero terminaron juntos&#039;

La nueva infidelidad que impacta al espectáculo: 'Dijo que era su amigo gay, pero terminaron juntos'

Uñas dálmata: la tendencia minimalista que marcará el otoño-invierno 2026

Uñas dálmata: la tendencia minimalista que marcará el otoño-invierno 2026

&#039;Lo hermoso que tuvimos&#039;: Popular pareja del espectáculo impacta a sus seguidores tras confirmar el fin de su relación

'Lo hermoso que tuvimos': Popular pareja del espectáculo impacta a sus seguidores tras confirmar el fin de su relación

Foo Fighters presenta su nuevo y crudo single &#039;Caught In The Echo&#039;

Foo Fighters presenta su nuevo y crudo single 'Caught In The Echo'

&#039;El trabajo sexual es un trabajo digno (...) a los hombres que trabajan en esto no los tratan así&#039;

'El trabajo sexual es un trabajo digno (...) a los hombres que trabajan en esto no los tratan así'

El asombroso récord que logró Spider-Man: A Brand New Day sin siquiera haberse estrenado

El asombroso récord que logró Spider-Man: A Brand New Day sin siquiera haberse estrenado

¡Los grandes están de vuelta! BTS vuelve a sus raíces con &#039;ARIRANG&#039;, su nuevo álbum de estudio

¡Los grandes están de vuelta! BTS vuelve a sus raíces con 'ARIRANG', su nuevo álbum de estudio

Las primeras rebajas online del año: Estas son las ofertas en viajes y celulares durante los próximos días

Las primeras rebajas online del año: Estas son las ofertas en viajes y celulares durante los próximos días

La señal que marca un cambio en la forma de enfrentar las deudas en Chile: giro en la postura

La señal que marca un cambio en la forma de enfrentar las deudas en Chile: giro en la postura

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad