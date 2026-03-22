Hija de Tanza Varela es hospitalizada tras grave complicación médica

Santiago

Un complejo momento vive Constanza Varela, quien informó que su hija Roma, de once meses, fue hospitalizada tras sufrir la picadura de una araña de rincón.

Según explicó a través de sus redes sociales, la situación no fue detectada inicialmente, pero con el paso de las horas comenzaron a aparecer síntomas, como un cambio de color en el pie de la menor, lo que motivó su traslado a un centro asistencial.

La ex chica reality detalló que la bebé permanecerá hospitalizada durante la semana mientras se monitorea su evolución, a la espera de una mejoría en su condición.

En sus publicaciones, también pidió apoyo a su comunidad y expresó la angustia que enfrenta ante la incertidumbre del diagnóstico, compartiendo mensajes donde evidenció su preocupación por la salud de su hija.

La situación ha generado múltiples muestras de apoyo en redes sociales, mientras la familia se mantiene atenta a la evolución de la menor.