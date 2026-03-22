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“Fue una noche de crisis de pánico y angustia”: madre de joven con síndrome de Down tras leer carta con amenazas

El caso generó indignación y apoyo masivo en redes sociales, mientras la familia espera que se haga justicia.

Javiera Rivera

Chilevisión

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Una familia de Talcahuano vivió días de tensión tras recibir una carta anónima con amenazas contra Agustina, una adolescente de 16 años con síndrome de Down.

La autora, una mujer adulta, fue identificada por la Policía de Investigaciones y quedó apercibida ante la justicia, aunque posteriormente fue liberada al no ser sorprendida en flagrancia.

“Fue una noche bastante dura, con crisis de pánico y angustia. No dormí nada, dando vueltas en la cama, pensando quién podía haber hecho esto y por qué”, relató Karin, madre de la joven, al recordar el hallazgo de la carta en su domicilio.

La misiva contenía amenazas directas y violentas hacia su hija, generando conmoción en la familia.

Según explicó la madre, leer el contenido de la carta fue “chocante”: “Leí el primer párrafo y fue impactante. Solo podía leerlo como un robot, sin dimensionar lo que estaba pasando”.

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La familia inicialmente creyó que la amenaza podría provenir del entorno escolar de Agustina, pero la investigación aclaró que la responsable era una mujer adulta ajena al liceo.

Gracias a cámaras de seguridad y análisis biométricos, las autoridades lograron identificar a la presunta autora y se dictaron medidas de protección a favor de la familia, prohibiéndole acercarse a ellos.

Aun así, Karin reconoció que la preocupación y el miedo persisten: “La persona está identificada para la Policía y Fiscalía, pero yo no me siento segura. Un papel no detiene a alguien decidido a hacer daño”.

El caso ha generado una fuerte ola de apoyo en redes sociales, donde cientos de personas han expresado solidaridad con Agustina y su familia. Ahora, la familia espera que la investigación avance y se haga justicia por las amenazas recibidas.

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