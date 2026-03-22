Contraloría investiga a directora de Servicio de Salud por saltarse lista de espera para endoscopía / Diego Martin

La Contraloría General de la República (CGR) inició un sumario administrativo contra Andrea Quiero Gelmi, directora del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota.

Esto, luego de denuncias que indicaban que se habría saltado la fila de espera para realizarse una endoscopía en el Hospital de Quilpué.

El procedimiento se realizó el 23 de octubre de 2025 en el Consultorio Adosado de Especialidades (CAE) y fue llevado a cabo por el doctor Eduardo Núñez Núñez, en horario laboral.

Para esa fecha, había 914 personas en lista de espera para el mismo procedimiento.

Ante la situación, la Contraloría instruyó un procedimiento disciplinario tanto en el Hospital de Quilpué como en el Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota.

Desde el Servicio de Salud señalaron que, dado que el proceso se encuentra en etapa investigativa, se abstendrán de hacer mayores declaraciones para no interferir con el desarrollo del sumario.

El caso ha generado polémica por el presunto privilegio otorgado a una autoridad sanitaria sobre cientos de pacientes que aguardaban por el mismo procedimiento.