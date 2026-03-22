;

Contraloría investiga a directora de Servicio de Salud por saltarse lista de espera para endoscopía

Más de 900 pacientes aguardaban por el mismo procedimiento que la funcionaria habría realizado de manera anticipada.

Javiera Rivera

Contraloría investiga a directora de Servicio de Salud por saltarse lista de espera para endoscopía

Contraloría investiga a directora de Servicio de Salud por saltarse lista de espera para endoscopía / Diego Martin

La Contraloría General de la República (CGR) inició un sumario administrativo contra Andrea Quiero Gelmi, directora del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota.

Esto, luego de denuncias que indicaban que se habría saltado la fila de espera para realizarse una endoscopía en el Hospital de Quilpué.

El procedimiento se realizó el 23 de octubre de 2025 en el Consultorio Adosado de Especialidades (CAE) y fue llevado a cabo por el doctor Eduardo Núñez Núñez, en horario laboral.

Revisa también

ADN

Para esa fecha, había 914 personas en lista de espera para el mismo procedimiento.

Ante la situación, la Contraloría instruyó un procedimiento disciplinario tanto en el Hospital de Quilpué como en el Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota.

Desde el Servicio de Salud señalaron que, dado que el proceso se encuentra en etapa investigativa, se abstendrán de hacer mayores declaraciones para no interferir con el desarrollo del sumario.

El caso ha generado polémica por el presunto privilegio otorgado a una autoridad sanitaria sobre cientos de pacientes que aguardaban por el mismo procedimiento.

Contenido patrocinado

Recordamos la carrera de Chuck Norris con cinco películas que marcaron su trayectoria

Recordamos la carrera de Chuck Norris con cinco películas que marcaron su trayectoria

La nueva infidelidad que impacta al espectáculo: &#039;Dijo que era su amigo gay, pero terminaron juntos&#039;

La nueva infidelidad que impacta al espectáculo: 'Dijo que era su amigo gay, pero terminaron juntos'

Uñas dálmata: la tendencia minimalista que marcará el otoño-invierno 2026

Uñas dálmata: la tendencia minimalista que marcará el otoño-invierno 2026

&#039;Lo hermoso que tuvimos&#039;: Popular pareja del espectáculo impacta a sus seguidores tras confirmar el fin de su relación

'Lo hermoso que tuvimos': Popular pareja del espectáculo impacta a sus seguidores tras confirmar el fin de su relación

Foo Fighters presenta su nuevo y crudo single &#039;Caught In The Echo&#039;

Foo Fighters presenta su nuevo y crudo single 'Caught In The Echo'

&#039;El trabajo sexual es un trabajo digno (...) a los hombres que trabajan en esto no los tratan así&#039;

'El trabajo sexual es un trabajo digno (...) a los hombres que trabajan en esto no los tratan así'

El asombroso récord que logró Spider-Man: A Brand New Day sin siquiera haberse estrenado

El asombroso récord que logró Spider-Man: A Brand New Day sin siquiera haberse estrenado

¡Los grandes están de vuelta! BTS vuelve a sus raíces con &#039;ARIRANG&#039;, su nuevo álbum de estudio

¡Los grandes están de vuelta! BTS vuelve a sus raíces con 'ARIRANG', su nuevo álbum de estudio

Las primeras rebajas online del año: Estas son las ofertas en viajes y celulares durante los próximos días

Las primeras rebajas online del año: Estas son las ofertas en viajes y celulares durante los próximos días

La señal que marca un cambio en la forma de enfrentar las deudas en Chile: giro en la postura

La señal que marca un cambio en la forma de enfrentar las deudas en Chile: giro en la postura

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad