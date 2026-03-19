“Le vamos a borrar esa sonrisa...”: denuncian amenaza contra menor con Síndrome de Down en colegio de Talcahuano / Giuda90

Durante los últimos días, un caso de amenazas contra una adolescente con Síndrome de Down en Talcahuano, región del Biobío, generó preocupación tras la denuncia presentada por su madre ante el Ministerio Público, luego de recibir una carta con mensajes intimidatorios dirigidos a la menor.

El hecho se dio a conocer a través de redes sociales, donde la familia difundió la misiva en la que se incluían expresiones ofensivas y advertencias de agresión física.

En las publicaciones también se observa a una mujer adulta —vestida con polera negra y pantalón beige—, quien es señalada como la persona que habría dejado el mensaje en el domicilio.

“Para la mami de X, de uno de sus compañeros del liceo: Oiga, señora, ¿cómo le va? Le escribo esto a usted porque en primera su hija no sabe leer”, escribe al inicio de la carta.

Posteriormente, el mensaje incluía amenazas directas. “Prepárate, porque ya nos aburrimos (...) Mañana mismo la vamos a pillar en el baño, cuando ande sola, y entre todos le vamos a sacar la chu...”, indicaba el escrito.

A ello se sumaban frases como “Le vamos a borrar esa sonrisa de idiota a puros combos, sobre todo en la cara, para que llore como la guagua que es y cuando la venga a buscar le cueste reconocerla”.

La madre de la menor acudió a la Fiscalía para denunciar los hechos y entregar antecedentes. Según relató, “sé que la persona que la vino a dejar es una mujer evidentemente adulta (...) tengo registros fílmicos que me aportó mi vecino que graban cuando vino a dejar la carta”.

Desde la Municipalidad de Talcahuano informaron que ya tomaron conocimiento del caso y que se encuentran recopilando antecedentes. “Estamos reuniendo los antecedentes de la delicada situación y evaluando la presentación de las acciones legales que correspondan”, señalaron, en relación con la denuncia vinculada al liceo Santa Leonor.

El caso quedó ahora en manos del Ministerio Público, que deberá determinar la identidad de los responsables y eventuales delitos asociados a las amenazas.