Identifican a mujer que amenazó a joven con síndrome de Down: se presentó como testigo / VICTOR HUENANTE

Nuevos antecedentes se conocieron en el caso de la mujer acusada de enviar una carta con amenazas a una adolescente de 16 años con síndrome de Down en Talcahuano, en la Región del Biobío.

Según información recabada en la investigación, la involucrada se presentó voluntariamente ante la policía para declarar en calidad de testigo, pese a que posteriormente fue vinculada directamente con el hecho.

El caso salió a la luz luego de que la familia de la joven denunciara la recepción de un escrito con insultos y amenazas de daño físico.

En un inicio, se sospechó que el mensaje podía provenir de compañeros de la adolescente, sin embargo, la madre advirtió a Carabineros que, por el lenguaje utilizado, podría tratarse de un adulto.

Las diligencias permitieron identificar a una mujer gracias a registros de cámaras de seguridad, en los que se observa cómo extrae un papel desde su ropa y lo deja en el domicilio de la víctima.

El subprefecto Hugo Cristi indicó que la mujer “mantendría trastornos de la personalidad”, por lo que quedó apercibida y con la medida cautelar de prohibición de acercarse a la adolescente.

De acuerdo con antecedentes conocidos durante la investigación, la acusada habría señalado ante la Policía de Investigaciones que su intención al enviar la carta era que la joven aumentara su número de seguidores en redes sociales.

El caso continúa generando preocupación en la comunidad, mientras se mantienen las medidas de protección para la víctima.