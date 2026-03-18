Gobierno de José Antonio Kast remueve a directores de Servicios de Salud en seis regiones y la RM

Este miércoles, el Ministerio de Salud concretó un cambio masivo en la red pública tras solicitar la renuncia de siete directores de Servicios de Salud en distintas regiones del país.

La medida fue informada por la Subsecretaría de Redes Asistenciales, que explicó que responde a una evaluación de gestión y a la necesidad de reforzar la conducción del sistema.

Cambios en varias regiones

Las salidas se concretaron en los servicios de:

Antofagasta

Maule

Biobío

Los Ríos

Reloncaví

Metropolitano Norte

En paralelo, en Tarapacá se aceptó la renuncia voluntaria de su directora.

Reemplazos y salidas

Entre los cambios informados:

En Tarapacá, María Paz Iturriaga deja el cargo y asume como subrogante Rafael Villalobos

En Antofagasta, Francisco Grisolía será reemplazado por Fabiola Roa

En Maule, se solicitó la salida de Marta Caro

En Biobío, Walter Alvial será reemplazado por Manuel Herbage

En Los Ríos, Marianela Rubilar dejará su puesto y asumirá Erick Vargas

En Reloncaví, Bárbara del Pino también deja el cargo

En el Metropolitano Norte, se concretará la salida de Luis Infante

Desde la Subsecretaría indicaron que estos cambios forman parte de una estrategia para enfrentar un contexto que requiere “respuestas urgentes”. Además, recalcaron que el foco está en fortalecer la red pública.