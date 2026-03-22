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Presidente Kast sube a 50% de aprobación según Criteria, y un 45% rechaza indultos a uniformados por el estallido social

La encuesta también evidenció que un 53% está en desacuerdo con limitar la gratuidad universitaria a menores de 30 años.

Ruth Cárcamo

Agencia UNO

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Este domingo se conoció la última edición de la Encuesta Criteria, que reveló cambios significativos en la percepción del gobierno del Presidente José Antonio Kast y de las medidas implementadas tras su asunción.

Según el sondeo –realizado entre el 18 y el 20 de marzo mediante un panel online con una muestra de 804 casos–, la aprobación del jefe de Estado alcanzó un 50%, subiendo cuatro puntos respecto del estudio anterior.

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Al mismo tiempo, su desaprobación también creció, llegando a un 37% (+7 puntos). Este resultado se explica por una importante disminución de quienes no manifiestan opinión, que pasaron de un 24% a un 13%.

Situación de emergencia

Respecto a la percepción de situación de emergencia, un 53% considera que Chile atraviesa una emergencia económica, mientras que un 31% está en desacuerdo con esa afirmación.

En materia de seguridad, un 68% señala que el país vive una situación de emergencia en dicho ámbito, frente a un 20% que declara estar en desacuerdo.

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Agencia Uno

En ese contexto, un 49% de los encuestados considera correcto el camino que está siguiendo el gobierno para enfrentar estas situaciones, mientras que un 31% evalúa que es incorrecto.

Gratuidad universitaria e indultos

Respecto a las distintas propuestas que han marcado la agenda de la semana, un 53% está en desacuerdo con limitar la gratuidad universitaria a menores de 30 años, mientras que un 26% respalda esa medida.

Finalmente, un 45% está en desacuerdo con indultar a carabineros y militares condenados por delitos cometidos en el contexto del estallido social, frente a un 32% que declara estar de acuerdo.

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