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Presidente Kast: “No se pueden mantener las cosas como están si el precio del petróleo se duplica”

El Mandatario descartó “salidas populistas” frente a las implicancias del conflicto en Medio Oriente. “Cuidaremos a los chilenos más vulnerables, pero vamos a tomar decisiones difíciles”, dijo.

Ruth Cárcamo

Agencia UNO

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El Presidente José Antonio Kast abordó el aumento en el precio de la bencina, producto del conflicto en Medio Oriente, lo que podría incidir en su plan original de gobierno.

En diálogo con La Tercera, el Mandatario señaló que “cuando uno se ve sometido a una situación que no depende de uno y que lleva el valor, en este caso del petróleo, al doble de su precio por algún hecho inesperado, uno tiene que tomar medidas de ajuste”.

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“Hay que hablar con la verdad. Una salida populista podría ser que vamos a mantener las cosas como están. Es evidente que no se pueden mantener las cosas como están si el precio del petróleo se duplica”, enfatizó.

“Vamos a tomar decisiones difíciles”

En esa línea, el Presidente José Antonio Kast sostuvo que “en su momento vamos a ir señalando en cada área lo que tenemos que hacer para enfrentar una crisis mundial”.

“Nosotros primero vamos a cuidar a los chilenos, y a los chilenos más vulnerables. Pero vamos a tomar decisiones difíciles, con transparencia, y no vamos a retroceder”, finalizó.

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