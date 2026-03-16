Plan “Escudo Fronterizo”: Presidente Kast viaja a Chacalluta este lunes para iniciar los trabajos en la frontera

Durante este domingo se conocieron los resultados de una nueva encuesta Cadem, medición que evaluó el inicio del gobierno del presidente José Antonio Kast, quien alcanzó un 57% de aprobación en su primera semana en La Moneda, la cifra más alta para un mandatario en ese período desde 2010.

El sondeo también reveló que el jefe de Estado concentra un 34% de desaprobación, mientras que entre las principales prioridades que la ciudadanía espera de su administración se ubican seguridad pública, situación económica e inmigración.

En paralelo a la publicación del estudio, el mandatario prepara una visita al norte del país, donde pondrá en marcha el denominado “Plan Escudo Fronterizo”, iniciativa que busca reforzar el control en la macrozona norte frente al ingreso irregular de migrantes.

Según se informó, equipos militares y maquinaria pesada ya se encuentran desplegados en la zona, preparando los trabajos que incluirán zanjas y otras barreras físicas en la frontera.

Las autoridades regionales valoraron el anuncio del plan, aunque también plantearon interrogantes respecto al futuro de las personas que ya se encuentran en situación irregular dentro del país.

El gobernador de Arica y Parinacota, Diego Paco, destacó el inicio de las medidas y afirmó que “demuestran un compromiso claro con nuestra región. Es por eso que valoro tremendamente estas primeras medidas, y esperamos que este sea el puntapié inicial de su gestión para recuperar el orden y la seguridad del norte y de nuestro país”.

Por su parte, el gobernador de Tarapacá, José Miguel Carvajal, sostuvo que el plan debe ir acompañado de definiciones más amplias sobre la política migratoria. “Hay que dar respuesta respecto a las zanjas que se van a realizar en la frontera, en nuestro caso en Colchane, y en eso lo quiero valorar. Pero hay que ser claros en algo: qué va a ocurrir con la población migrante que se encuentra en condición irregular, no solo en el norte de Chile, sino que a lo largo de todo el país”, señaló.

Actualmente, cerca de 700 efectivos militares ya se encuentran desplegados en la frontera, en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas y el Cuerpo Militar del Trabajo del Ejército, organismos que estarán a cargo de las primeras obras del plan.

Desde el gobierno, el ministro de Defensa, Fernando Barros, confirmó que durante la jornada se realizará una reunión del comité de seguridad en Arica junto al presidente. “Los ministros que componemos el comité de seguridad y el presidente de la República nos reuniremos en la ciudad de Arica. Ahí revisaremos lo que se ha hecho y lo que se va a hacer en la zona, además del despliegue del Ejército y las tareas que se están planificando”, indicó.

El plan contempla un plazo inicial de 90 días para implementar las primeras medidas, mientras el Ejecutivo trabaja en una estrategia de control fronterizo de mayor alcance, que combine presencia militar, tecnología y coordinación entre distintas instituciones.

“Le tengo mucho más fe a lo tecnológico”

En esa línea, el exministro del Interior Jorge Burgos planteó que el control migratorio debe complementarse con otras herramientas. “El control puede ser físico, pero también tecnológico, y yo le tengo mucho más fe a lo tecnológico. El tema de la zanja no atiende el problema en profundidad”, sostuvo.

Asimismo, Burgos llamó a avanzar en procesos de regularización para quienes ya viven en el país. “Intentaría hacer un proceso de regularización lo más rápido y eficiente posible, distinguiendo entre quienes vinieron a intentar mejorar su vida y quienes han venido a delinquir”, agregó.

Durante esta jornada, el presidente Kast tiene previsto visitar la base militar Sol de Saldívar en Arica, recorrer el punto de observación fronteriza del complejo Chacalluta e inspeccionar los primeros trabajos de movimiento de tierra que forman parte del Plan Escudo Fronterizo.